Рада приняла за основу законопроект об авторизированном экономическом операторе на таможне

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №7473 об авторизированном экономическом операторе (АЭО) на таможне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект закона поддержали 234 народных депутата при необходимых 226 голосах.

"Данный законопроект уже не раз рассматривался профильным комитетом, и сама концепция несколько лет обсуждается", – сказала министр финансов Оксана Маркарова, представляя законопроект в парламенте, отметив при этом, что проект закона будет еще отработан совместно с профильным комитетом ко второму чтению.

Как уточнила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, законопроект предусматривает ограниченное количество АЭО.

"Мы сейчас установили то количество операторов, которое, я надеюсь, сможет администрировать новосоздананная таможенная служба", - сказала она.

По словам Н.Южаниной, статус такого оператора в первые три года смогут получить только те предприятия, которые являются одновременно производителем-импортером и производителем-экспортером.

"К ним не будут относиться посредники, комиссионеры и прочее", – подчеркнула она.

Как сообщалось, законопроект вводит в Украине институт авторизированного экономического оператора, аналогичного функционирующему в ЕС. Помимо этого, документ определяет круг субъектов, которые могут получить статус АЭО, а также критерии, которым должно соответствовать предприятие для получения такого статуса.

Согласно тексту законопроекта на парламентском сайте, АЭО имеет право на следующие упрощения: общая финансовая гарантия, самостоятельное наложение пломб специального типа, упрощенное декларирование, выпуск по месторасположения.

Помимо этого, значительная часть положений законопроекта касается изменения существующих в настоящее время процедур декларирования товаров. В частности, предусматривается внедрение короткой ввозной декларации, которая применяется в ЕС.