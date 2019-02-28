Экономика

13:03 28.02.2019

Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза" – Гройсман

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Правительство не принимало решения о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза" – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что правительство не принимало каких-либо решений о заключении нового контракта с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины".

"Правительство приняло решение о том, что 22 марта пятигодичный контракт с менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" заканчивается и будет завершен на условиях, которые были пять лет. У нас как акционера вопрос к размеру вознаграждений менеджменту компании. Мы обратились в наблюдательный совет. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало", - сказал В.Гройсман на заседании коллегии Министерства социальной политики в четверг в Киеве.

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Как сообщалось, правительство заявило о намерении пересмотреть в сторону сокращения заработной платы руководителей государственных компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь, глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

Кабмин ожидает от набсовета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК.

Кабинет министров определил 22 марта 2019 года датой окончания полномочий членов правления НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: #нафтогаз #газ #кадры
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