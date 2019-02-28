Крупнейший в восточной Украине онкоцентр и Фонд поддержки предпринимательства: Светличная обсудила с ЕБРР будущие проекты в Харьковской области

Харьковская ОГА представила Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) строительство крупнейшего в восточной Украине онкологического комплекса, предложив для совместной реализации два проекта: по созданию Регионального фонда повышения энергоэффективности и создание Восточно-украинского фонда поддержки предпринимательства.

Эти темы обсуждались на встрече главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной с управляющим директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, сообщает пресс-служба ХОГА.

Как отмечают в ХОГА, стороны также обсудили проекты, уже реализуемые в области при поддержке ЕБРР.

"Мы предложили два проекта: по созданию Регионального фонда повышения энергоэффективности, создание Восточно-украинского фонда поддержки предпринимательства. Мы также презентовали строительство крупнейшего в восточной Украине онкологического комплекса. При этом предложили ЕБРР приобщиться к реализации проекта по поставке в новострой современного оборудования. Надеемся, этот проект заинтересует столь важную европейскую институцию", – сказала Ю.Светличная.

Стороны обсудили направления помощи, предоставляемой харьковским офисом ЕБРР развития малого и среднего предпринимательства, а также совместные проекты, которые уже реализуются, в частности, обновление подвижного состава электротранспорта в Харькове, строительство новых станций метрополитена.

"Для меня большое удовольствие побывать в Харьковской области. Поскольку я недавно занял эту должность, хотел бы прибыть в Харьков как можно скорее. Для ЕБРР область - очень важный регион. Здесь есть постоянно работающее представительство. Они есть всего в четырех регионах Украины, – отметил М.Патроне. – Впечатляют цифры по поводу вашего развития, учитывая условия региона. Мы заинтересованы сотрудничать, быть частью вашего развития".

Управляющий Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа заинтересовался предложенными проектами и предложил возможные пути сотрудничества для воплощения их в жизнь. Также представители делегации Европейского банка реконструкции и развития обозначили дополнительные направления для возможного сотрудничества – в частности, в области строительства и ремонта дорог и экологической сфере.

"У нас есть очень много направлений, по которым мы хотели бы сотрудничать с Харьковским регионом. Они как государственные, так и из частного сектора. Если мы говорим о государственном секторе, то мы можем развивать сотрудничество и в области медицины, в области развития дорог, в области создания условий для малого и среднего бизнеса, где мы уже сотрудничаем с Харьковским регіоном", – прокомментировал по итогам встречи Маттео Патроне.

В завершение разговора Юлия Светличная пригласила Управляющего Директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа принять участие в Международном экономическом форуме, который традиционно состоится в Харьковской области в сентябре.