"Укртрансгаз" заявляет о полной готовности инфоплатформы к запуску суточного балансирования газа с 1 марта

Информационная платформа АО "Укртрансгаз" (УТГ) разработанная для суточного балансирования природного газа функционирует в соответствии с Кодексом газотранспортной системы (ГТС) и полностью готова к переходу на новую систему балансирования с 1 марта, сообщила пресс-служба УТГ.

"Для перехода на суточное балансирование с 1 марта угрозы отсутствуют", – отмечено в сообщении.

В УТГ заверили, что 7 февраля в платформе успешно прошла первичная регистрация потребителей газа и все операторы газораспределительной системы (ГРМ) могли видеть информацию о своих потребителях, а также данные о наличии/отсутствии у потребителей поставщика. В конце месяца, 25 февраля, УТГ сформировал реестры потребителей на отключение, информация о них отображается в личных кабинетах операторов ГРМ в полном объеме, утверждают в "Укртрансгазе".

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"Таким образом, информационная платформа функционирует в соответствии с Кодексом ГТС и полностью готова к переходу на суточное балансирование с 1 марта", – заверил УТГ.

Как сообщалось, 25 февраля, ассоциация "Газовые трейдеры Украины" обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой перенести внедрение суточного балансирования газа, аргументировав это тем, что информационная платформа не прошла тестирование в полном объеме.

Кроме того, в "Региональной газовой компании", в структуру которой входит 20 из 44 операторов ГРМ (облгазов), заявили, что платформа не готова к полноценному корректному функционированию, поскольку во время работы с ней в тестовом режиме операторы сталкивались с многочисленными ошибками.