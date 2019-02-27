Экономика

18:43 27.02.2019

ЕС выделил $17,4 млн на консультативную поддержку Фонда энергоэффективности – IFC

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ЕС выделил $17,4 млн на консультативную поддержку Фонда энергоэффективности – IFC

 Международная финансовая корпорация (IFC) сообщила о запуске комплексного проекта по предоставлению консультативных услуг по поддержке Фонда энергоэффективности, управление взносами доноров и создания благоприятной рыночной среды для содействия энергоэффективной реконструкции многоквартирных домов в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте IFC, на финансирование этого проекта ЕС выделил $17,4 млн.

Согласно документу, проект предполагает четыре основных цели, среди которых работа с Фондом энергоэффективности для обеспечения надлежащей и прозрачной схемы распределения грантовой помощи ОСМД и другим объединениям домовладельцев, а также помощи получателям грантов в подготовке заявок и разъяснения им выгод участия в программе. Предполагается, что IFC проведет общенациональную кампанию, и через свою сеть региональных консультантов будет работать примерно с 6 тыс. ОСББ.

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В число двух других задач входит сотрудничество с финансовыми учреждениями для оказания им помощи в разработке кредитных продуктов по энергоэффективности в жилищном секторе и управление Мультидонорским трастовым фондом для предоставления грантов ОСМД, которые будут предоставляться совместно с финансированием Фонда энергоэффективности. IFC напомнило, что в этот Мультидонорский фонд правительство Украины, ЕС и Германия внесли EUR100 млн.

Предполагается, что проект поможет примерно 5,9 тыс. ОСМД и другим объединениям домовладельцев суммарно получить около $235 млн на энергоэффективную реновацию их многоквартирных домов.

Теги: #ifc #энергоэффективность #финподдержка
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