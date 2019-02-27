Платформа суточного балансирования газа не готова к полноценной корректной работе – РГК

Информационная платформа АО "Укртрансгаз" (УТГ) для суточного балансирования природного газа не готова к корректной работе с 1 марта, заявил руководитель департамента систем распределения природного газа "Региональной газовой компании" (РГК) Сергей Бондар.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" подготовку к запуску суточного балансирования, он отметил, что операторы газораспределительной системы (ГРМ, облгазы) в ходе работы с платформой, тестирование которой было запущено еще осенью 2018, до сих пор сталкиваются с многочисленными проблемами в ее функционировании.

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Так, одной из ключевых проблем организации процесса обмена информацией является несоответствие терминологии платформы УТГ понятиям, определенным в Кодексе газотранспортной системы (ГТС), что приводит к разной трактовке операторами ГРМ показателей на платформе.

Еще одной значительной проблемой для облгазов является внесение УТГ информации без наложения электронной цифровой подписи (ЭЦП). По словам С.Бондара, это несет для операторов ГРМ угрозу внесения изменений в набор данных задним числом. При этом такие изменения невозможно отследить, поскольку операторы лишены доступа к просмотру журнала вмешательств.

"Мы получили реестр на отключение потребителей. В нем, в том числе, население и ТКЭ, которые вообще не должны были туда попасть, поскольку получают газ по ПСО (прекращать им поставку газа во время отопительного сезона запрещено – ИФ). Но, поскольку они попали в реестр, мы должны уведомить их об отключении. При этом данные в этом реестре, получены без ЭЦП, и не по форме, утверждённой НКРЭКУ. Если мы выполним отключение потребителя, а данные в реестре будут изменены, мы будем нести ответственность и не сможем доказать, что действовали на основании информации платформы", – уточнил он.

Среди ошибок в работе платформы С.Бондар отметил также, задвоение объемов переданных оператором ГРМ, ошибки при расчете баланса/небаланса, отсутствие полного необходимого функционала, предусмотренного Кодексом ГРМ, несовпадение объемов внесённых оператором ГТС по точкам входа с фактическими объемами полученного операторами ГРМ, систематическое зависание платформы, невозможность своевременной загрузки данных, несвоевременно обновление платформы.

Таким образом, ошибки в работе платформы приводят к неправильным расчетам объемов небаланса и осуществлению неправомерных начислений операторам ГРС.

"При таком уровне подготовки электронной платформы суточного балансирования газа при ее запуске с 1 марта на рынке наступит коллапс. У каждого участника рынка будет собственный баланс, соответствие показателей которого придется отстаивать в судебном порядке", – подытожил С.Бондар.

Ранее, 25 февраля, ассоциация "Газовые трейдеры Украины" обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой перенести внедрение суточного балансирования газа, аргументировав это тем, что информационная платформа суточного балансирования не прошла тестирование в полном объеме.