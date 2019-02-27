Экономика

16:37 27.02.2019

Литва присоединится к Польше, оспорившей условия закрытия антимонопольного дела ЕК против Газпрома

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Литва присоединится к Польше, оспорившей условия закрытия антимонопольного дела ЕК против Газпрома

Литва присоединится к международному делу, в рамках которого Польша обжалует решение Еврокомиссии (ЕК) по итогам антимонопольного расследования деятельности "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе, сообщает BNS.

Правительство Литвы в среду одобрило предложение министерства энергетики присоединиться к польской PGNiG и принять участие в рассмотрении дела в Европейском суде общей юрисдикции.

"Предложение такое: вступить в это дело, поддержав польское предприятие (PGNiG - BNS), потому что исход дела для Литвы важен прежде всего потому, что в случае победы в нем мы укрепим свои возможности отстаивать интересы наших потребителей газа (в Стокгольмском арбитраже - BNS), а именно относительно 1,5 млрд евро, которые были подсчитаны пока как теоретический ущерб", - сказал на правительственном совещании министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

До этого литовские официальные лица неоднократно говорили, что Вильнюс не планирует обжаловать решение ЕК.

По словам Ж.Вайчюнаса, решение ЕК обжалуется как противоречащее целям энергетической политики ЕС.

"В обжалуемом в суде решении об обязательствах "Газпрома" множество ограничений и исключений, которые делают эти обязательства на практике почти неприменимыми ни на газовом рынке Литвы, ни на газовых рынках Центральной Европы", - сказал министр.

Ранее министр говорил, что то, что ЕК не стала штрафовать российский концерн, является определенным политическим проигрышем Литвы и ряда других стран. Штраф, по его словам, укрепил бы позиции Литвы в судебном разбирательстве о компенсации в 1,5 млрд евро в Стокгольмском арбитраже

Литва стоит на позиции, что российская компания должна компенсировать потребителям газа понесенные ими убытки вследствие нечестного ценообразования и необоснованно высоких цен. По мнению литовской стороны, "Газпром", злоупотребляя монопольным положением на рынке, причинил литовским потребителям ущерб на сумму более 1,5 млрд евро.

PGNiG в октябре прошлого года обжаловала решение ЕК. Польская компания требует жестких санкций для российского газового монополиста.

Как сообщалось, ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Евросоюза, подозревая его в препятствовании диверсификации поставок газа, свободному перетоку газа через территории государств-членов ЕС и установлении несправедливых цен для своих клиентов.

"Газпром" в сентябре 2015 года направил ЕК письменный ответ на уведомление о претензиях, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов, но обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа. В марте 2017 года ЕК сообщила, что ее устраивают обязательства концерна.

ЕК в мае 2018 года подтвердила закрытие антимонопольного дела в отношении "Газпрома" и отказалась от применения штрафных санкций. Одновременно Еврокомиссия потребовала от российского концерна соблюдения в течение 8 лет ряда юридически обязывающих условий по свободной транспортировке газа по конкурентным ценам на рынке Центральной и Восточной Европы.

Теги: #расследование #газ #газпром #литва
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