Порошенко на открытии Приморской ветроэлектростанции: Новая энергетика - один из важнейших вопросов движения государства вперед

Открытие Приморской ветроэлектростанции (ВЭС, Запорожская обл.) – один из проектов, которые превращают Украину в регионального лидера, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Открытие Приморской ветроэлектростанции - это не локальное, а очень важное для всего нашего государства событие. Именно благодаря таким проектам мы превращаем Украину в регионального лидера", - сказал П.Порошенко во время запуска первых ветровых турбин Приморской ветроэлектростанции в среду в Запорожской области.

Он отметил, что для Украины критически важна инновационная модернизация энергетики.

По словам П.Порошенко, традиционные подходы энергетики Украины себя уже почти исчерпали, а "новая энергетика - это один из важнейших, самых первых вопросов движения нашего государства вперед".

Президент отметил, что альтернативная возобновляемая энергетика начинает реализовываться именно в Запорожской области. По словам П.Порошенко, речь идет о высокоэффективных и высокотехнологических проектах, о "зеленой энергетике", которая не приносит никакого вреда экологии. "Очень важно, что это проект, который реализуется на базе самых современных цифровых технологий", - сказал он.

П.Порошенко уточнил, что на этой ветроэлектростанции будет использоваться технология цифровой подстанции.

"Очень важно, что ветроэлектростанция строится в чистом поле. Создаются новые рабочие места, вводится множество прогрессивных моделей. Этот проект станет моделью для всех ветроэлектростанций в Украине. Пусть сюда приезжают и учатся, как работать, у вас учатся, как создавать технологии, и не в последнюю очередь как любить Украину", - добавил глава государства.

П.Порошенко сообщил, что речь идет о 500 новых высокооплачиваемых рабочих местах, созданных в ходе строительства. "Только в государственный бюджет и только в 2018 году поступило уже 280 млн грн. А это хорошая копейка, которая позволяет изменять государство. За этим стоят высокие зарплаты, социальные выплаты, изменения в жизни громад, так как инвестор сегодня должен вложить и в социальную сферу", - сказал президент.

Как сообщает сайт главы государства, прогнозный отпуск "зеленой" электроэнергии двух очередей Приморской ВЭС - около 650-700 млн кВт в год. Этой электроэнергии достаточно для энергообеспечения 365 тыс. домохозяйств. Мощность одной ветротурбины Приморской ВЭС - 3,8 МВт. Высота башни - 110 м.

При строительстве Приморской ВЭС планируется установить 52 ветротурбины 3.8-мегаваттного класса производства компании General Electric. Работа Приморской ВЭС также позволит снизить выбросы СО2.