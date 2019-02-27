Экономика

15:59 27.02.2019

МАУ сообщила о задержке рейса из Дели из-за обострения военного конфликта между Пакистаном и Индией

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МАУ сообщила о задержке рейса из Дели из-за обострения военного конфликта между Пакистаном и Индией

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) сообщила, что рейс "Дели-Киев" прибудет в аэропорт "Борисполь" с более чем шестичасовой задержкой из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией.

Как отмечается в сообщении на официальной странице авиакомпании в Facebook, воздушное пространство над Пакистаном закрыто для полетов, что привело к задержке многих рейсов, вылетающих и прибывающих в международный аэропорт Дели, в том числе и рейса МАУ PS392.

"После получения разрешения рейс вылетел в Киев альтернативным маршрутом через Оман и Иран, что позволяет обойти закрытые зоны. В связи с этим самолет прибудет в столицу Украины с задержкой", - отмечается в сообщении МАУ.

Ожидаемое время прибытия - 22:00 по киевскому времени.

Теги: #мау #пакистан #индия
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