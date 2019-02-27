ДТЭК на строительство 2-й очереди Приморской ВЭС также привлечет у немецких банков EUR90 млн

"ДТЭК ВИЭ" привлечет EUR90 млн у немецких коммерческих банков на строительство второй очереди Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области, сообщил генеральный директор компании Филипп Лекебуш.

"Финансирование этого проекта осуществляется за счет двух займов немецких коммерческих банков на общую сумму EUR180 млн. Это станет одним из крупнейших коммерческих займов в Украине за последние годы", - сказал он в рамках открытия первой очереди станции, участие в которой принял президент Украины Петр Порошенко.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Ранее, в августе 2018 года, "ДТЭК ВИЭ" заявило о привлечении EUR90 млн для строительства первой очереди Приморской ВЭС мощностью 100 МВт.

Ф.Лекебуш уточнил, что в целом инвестиции в строительство Приморской ВЭС установленной мощностью 200 МВт составят свыше EUR300 млн, среднегодовой отпуск электроэнергии ожидается на уровне 700 млн кВт-ч.