Экономика

14:48 27.02.2019

Украина должна проложить линии электропередач в Европу, создав "энергетический безвиз" - Порошенко

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Украина должна проложить линии электропередач в Европу, создав "энергетический безвиз" - Порошенко

Украине необходимо диверсифицировать рынок электроэнергии и продавать электроэнергию в Европу, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украина до сих пор является членом Энергетического объединения, которое существует со времени бывшего Советского Союза. У нас единая энергосистема с Россией и это неправильно. Мы должны проложить линии электропередач. Куда? В Европу, поскольку там самый мощный рынок. Электроэнергия, которая будет вырабатываться тут и сейчас, будет продаваться в Европу", - сказал П.Порошенко в среду в Запорожской области, во время запуска первых ветряных турбин Приморской ВЭС.

Президент подчеркнул, что продажу электроэнергию в Европу можно назвать "энергетический "безвиз" для украинской продукции".

"А энергетический "безвиз" и поставки электроэнергии на наимощнейший рынок мира – это новые валютные поступления, укрепление национальной валюты и увеличение энергетической независимости", - сказал П.Порошенко.

Теги: #порошенко #электроэнергия #европа #рынок
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