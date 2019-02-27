Экономика

12:37 27.02.2019

Украина должна увеличить инвестиции в добычу газа для полного отказа от его импорта

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Украина должна увеличить инвестиции в добычу газа для полного отказа от его импорта

 Украина должна увеличить инвестиции в разработку углеводородных месторождений для полного отказа от импорта природного газа, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я думаю, у нас есть возможности до 2023-2025 гг. значительно, реактивно увеличить добычу газа. Каким образом? Полной сменой системы работы Госгеонедр. Той структурой, которая до 2014 года налево и направо раздавала под ковром и только своим месторождения и разрешения", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.

По его словам, имея значительные запасы газа в украинских недрах, необходимо создать условия для инвестирования средств в их разработку, чему поспособствует решения Кабинета министров о продаже специальных разрешений на открытых аукционных торгах в электронном режиме.

"Какая наша задача на сегодня? Мы должны отказаться от закупки за границей даже одного кубометра газа. Это наша стратегическая цель, которая позволит полностью обеспечить себя газом и даст возможность системно снизить цены на газ", - резюмировал он.

Как сообщалось, с 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. В соответствии с ним, продажа лицензий осуществляется исключительно через электронные торги.

Госгеонедр 6 декабря 2018 года выставила на электронные нефтегазовые аукционы первые 10 участков. На второй раунд в конце января было выставлено еще семь участков. Первый аукцион состоится 6 марта.

Украина в 2018 году увеличила потребление природного газа на 1,3% по сравнению с 2017 годом – до 32,3 млрд куб. м. Доля импорта в общем потреблении страны в прошлом году составила треть (10,6 млрд куб. м).

Ранее В.Гройсман подверг критике темпы увеличения добычи государственной АО "Укргазвыдобування". В то же время компания в 2017 году получила четыре лицензии на новые участки, в 2018 – всего одну.

Теги: #гройсман #газ #добыча #кабмин
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