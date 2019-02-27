Почти 1,9 млн пенсионеров получат доплату по 2,4 тыс. грн в марте и апреле - Рева

Почти 1,9 млн пенсионеров Украины получат доплату в размере 2,41 тыс. грн в марте и апреле, сообщил министр социальной политики Адрей Рева.

"Речь идет о людях, у которых базовая пенсия - ниже прожиточного уровня… Из них почти 1,9 млн пенсионеров имеют полный страховой стаж… Для них будет осуществлена специальная доплата в размере 2410 грн, которая будет выплачена дважды – в марте и апреле", - сказал А.Рева, выступая с докладом о предстоящей индексации пенсий на заседании правительства в среду.

"Откуда взялась эта цифра? Если мы возьмем их базовую пенсию, а именно 1497 грн, и умножим на индекс роста потребительских цен за два года, когда их пенсии были фактически заморожены, как раз это и составит 2410 грн”, - уточнил он.

Как сообщалось, пенсионные выплаты в Украине с 1 марта 2019 года будут повышены в среднем на 255 грн в результате индексации.

Индексация коснется 8,1 млн пенсионеров.