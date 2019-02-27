Экономика

12:29 27.02.2019

"ДТЭК Нефтегаз" планирует за 5 лет нарастить добычу газа вдвое

1 мин читать
"ДТЭК Нефтегаз" планирует за 5 лет нарастить добычу газа вдвое

 "ДТЭК Нефтегаз" планирует до 2024 года увеличить добычу природного газа почти в два раза – до 3 млрд куб. м в год, сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров в ходе выступления на Ukrainian Energy Forum-2019 в Киеве в среду.

По его словам, в связи с положительными регуляторными изменениями в нефтегазодобывающей сфере, в том числе со снижением рентных ставок за пользование недрами, компания пересматривает инвестиционные программы и планирует увеличение объемов бурения. Кроме того, "ДТЭК Нефтегаз" изучает возможность перехода на бурение скважин глубиной более 7 км.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

"ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году намерена в два раза увеличить инвестиции в добычу по сравнению с 2018 годом – до 3 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам 2018 года компания добыла 1,649 млрд куб. м природного газа, что практически соответствует уровню этого показателя в 2017 году (1,65 млрд куб. м).

Теги: #газ #добыча #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:37 27.02.2019
Украина должна увеличить инвестиции в добычу газа для полного отказа от его импорта

Украина должна увеличить инвестиции в добычу газа для полного отказа от его импорта

07:19 26.02.2019
В "Батькивщине" обещают газ по 3,55 грн за кубометр

В "Батькивщине" обещают газ по 3,55 грн за кубометр

02:11 26.02.2019
В "Батькивщине" обещают газ по 3,55 грн за кубометр

В "Батькивщине" обещают газ по 3,55 грн за кубометр

16:55 25.02.2019
"Нафтогаз" планирует купить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м газа за средства от компенсации спецобязательств

"Нафтогаз" планирует купить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м газа за средства от компенсации спецобязательств

09:30 25.02.2019
Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 7,2 млрд куб. м

Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 7,2 млрд куб. м

13:19 22.02.2019
ДТЭК открыл образовательную бизнес-платформу Academy DTEK в UNIT.City

ДТЭК открыл образовательную бизнес-платформу Academy DTEK в UNIT.City

13:15 22.02.2019
"Нафтогаз" в марте снизит цену на природный газ для промпотребителей

"Нафтогаз" в марте снизит цену на природный газ для промпотребителей

12:50 22.02.2019
"Укртрансгаз" запустил онлайн-сервис проверки наличия поставщика газа

"Укртрансгаз" запустил онлайн-сервис проверки наличия поставщика газа

21:38 20.02.2019
Комитет постпредов стран ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Комитет постпредов стран ЕС одобрил поправки к газовой директиве

11:49 18.02.2019
САП направила в суд обвинительный акт в "газовом деле" Онищенко

САП направила в суд обвинительный акт в "газовом деле" Онищенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"АвтоКраЗ" отказался от российских комплектующих и перешел на альтернативные и более качественные

Украина должна увеличить инвестиции в добычу газа для полного отказа от его импорта

Гройсман: наша задача повысить минимальную зарплату в Украине до $300

ВС признал, что "Укрнафта" не имела права поставлять нефть без предоплаты – НАБУ

Госбюджет в январе-2019 выполнен с дефицитом 12 млрд грн – Госказначейство

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко предлагает Раде ратифицировать многостороннюю конвенцию для противодействия размыванию базы налогообложения

Boeing создает боевой дрон с искусственным интеллектом

"АвтоКраЗ" отказался от российских комплектующих и перешел на альтернативные и более качественные

Потенциал "АвтоКрАЗа" по участию в программе перевооружения ВСУ и ГОЗ востребован в пределах 2-3% - гендиректор

Почти 1,9 млн пенсионеров получат доплату по 2,4 тыс. грн в марте и апреле - Рева

Гройсман: наша задача повысить минимальную зарплату в Украине до $300

Счета Swedbank в Литве могли использоваться для отправки средств Януковичу

TIU Canada намерена летом завершить строительство двух СЭС в Одесской области

"Укрэнерго" презентовало платформу для нового оптового рынка э/э, рассчитывает вскоре урегулировать проблему оплаты ее дальнейшего внедрения

ВС признал, что "Укрнафта" не имела права поставлять нефть без предоплаты – НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА