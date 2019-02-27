"ДТЭК Нефтегаз" планирует за 5 лет нарастить добычу газа вдвое

"ДТЭК Нефтегаз" планирует до 2024 года увеличить добычу природного газа почти в два раза – до 3 млрд куб. м в год, сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров в ходе выступления на Ukrainian Energy Forum-2019 в Киеве в среду.

По его словам, в связи с положительными регуляторными изменениями в нефтегазодобывающей сфере, в том числе со снижением рентных ставок за пользование недрами, компания пересматривает инвестиционные программы и планирует увеличение объемов бурения. Кроме того, "ДТЭК Нефтегаз" изучает возможность перехода на бурение скважин глубиной более 7 км.

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"ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году намерена в два раза увеличить инвестиции в добычу по сравнению с 2018 годом – до 3 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам 2018 года компания добыла 1,649 млрд куб. м природного газа, что практически соответствует уровню этого показателя в 2017 году (1,65 млрд куб. м).