"АвтоКраЗ" отказался от российских комплектующих и перешел на альтернативные и более качественные

АО "АвтоКраЗ", в связи с разрывом военно-технического сотрудничества с РФ, отказалось от российских комплектующих и перешло на закупки альтернативных и более качественных комплектующих у новых партнеров, сообщил гендиректор "АвтоКрАЗа" Роман Черняк.

"Разрыв ВТС с РФ значительно откорректировал наши производственные и маркетинговые планы. Мы отказались от российских комплектующих и постепенно перешли на альтернативные, часто более качественные, у новых наших партнеров", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, одним из наиболее острых вопросов для "АвтоКрАза" в новых условиях стала замена закупавшихся предприятием у российского Ярославского моторного завода (ЯМЗ) двигателей для украинской грузовой автотехники. "После цикла испытаний и сертификации, мы используем двигатели разных мировых производителей, основным двигателем является китайский Weichai Power", - уточнил он.

Вместе с тем, по словам Р.Черняка, уточнение маркетинговых планов "АвтоКрАЗа" в новых условиях позволило предприятию открыть новые рынки сбыта для украинской автотехники спецназначения.

"Мы переориентировались на новые рынки сбыта, активно продвигаем нашу продукцию в дальнее зарубежье: в 2018 году мы приняли участие во многих зарубежных оборонных выставках, в некоторых странах впервые: Defexpo (Индия), DSA (Малайзия), KADEX (Казахстан), Eurosatory (Франция), США "AUSA", "Africa Aerospace and Defence" (ЮАР) и других. В 2019 году эта работа продолжится", - отметил Р.Черняк.

Отвечая на уточняющий вопрос агентства о степени обеспечения "АвтоКрАЗом" реализуемой ОПК программы импортозамещения, собеседник агентства сказал: "С импортозамещением активно работаем, отдельные номенклатурные позиции освоили на заводах группы "КрАЗ" и других украинских компаний".

"Полностью перейти на отечественных поставщиков не удастся, так как в Украине нет столько промышленности. Например, электронные системы, электрические приборы, спецузлы - австрийские, немецкие, венгерские, финские. Щиты панелей приборов тоже в Украине не делают - берем белорусские или турецкие", - уточнил он.

Касаясь по просьбе "ИФ-У" вопроса включения"АвтоКрАЗа" в антиукраинский санкционный список правительства РФ в ноябре 2018 года, Р.Черняк отметил: решение российских властей не стало для компании неожиданностью.

"Можно было ожидать подобное в ответ на международные санкции против РФ", - сказал он, добавив: "Внесение нас в санкционный список – это признание нашей конкурентоспособности, нашего потенциала".

В этой связи Р.Черняк также уточнил: "За 25 лет, после распада СССР, в РФ так и не создали аналог "КрАЗу". Ниша специальной техники "КрАЗ" - работа в самых тяжелых условиях. Это понимают и наши потребители, они не переходят на другую технику, в том числе РФ, как бы российское правительство ее не проталкивало".

"В числе клиентов "АвтоКрАЗа" на мировом рынке в новых условиях, как и в прежние годы, компании, выполняющие заказы международных или государственных агентств: Миссии ООН, Министерства энергетики, Азиатский банк развития и другие", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, Украина в 2014 году прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией Крыма. Запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции двойного назначения, закреплен указом президента Украины №691/2014 от 27 августа 2014 года, вводящим в действие решение СНБО Украины от 27 августа. Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года. В период 2015-2017гг. Киев денонсировал еще пять межправсоглашений с РФ, регулирующих сотрудничество в ОПК и ВТС. В 2018 году Верховная Рада приняла закон, освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от обязательств по расторгнутым в связи с российской агрессией договорам в сфере ВТС с РФ.

Полный текст интервью Р.Черняка будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина"