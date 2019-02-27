Экономика

12:44 27.02.2019

Потенциал "АвтоКрАЗа" по участию в программе перевооружения ВСУ и ГОЗ востребован в пределах 2-3% - гендиректор

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Потенциал "АвтоКрАЗа" по участию в программе перевооружения ВСУ и ГОЗ востребован в пределах 2-3% - гендиректор

Технологический и производственный потенциал ЧАО "АвтоКрАЗ" (Кременчуг Полтавской обл.) по участию в программе перевооружения ВСУ и мероприятиях гособоронзаказа (ГОЗ) в новых условиях военного времени в стране задействован не более чем на 2-3%, констатирует гендиректор предприятия Роман Черняк.

Отвечая на соответствующий вопрос в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", он сказал: "Потенциал востребован на 2-3%. Мы можем делать специальную, бронированную технику, расширять модельный ряд армейской продуктовой линейки, что мы и делаем в последние годы. Но дальше испытаний и постановки на вооружение, на что автозавод тратит собственные средства, дело не идет – заказов на эту технику нет. Пример: ПЗМ (полковая землеройная машина - ИФ) на бронированном двухосном шасси КрАЗ. А это тормозит развитие производства".

При этом Р.Черняк отметил: "К сожалению, распределение ГОЗ проходит тайно, и мы не можем прокомментировать, почему наших импортных аналогов закупается много по цене, на 20-25% выше, а КрАЗов – единицы".

При этом, отвечая на вопрос агентства, станет ли для "АвтоКрАЗа" вызовом готовящийся переход оборонного производства Украины на стандарты НАТО, гендиректор напомнил: в течение многих лет предприятие успешно сотрудничает с ООН и хорошо знакомо, в том числе, со стандартами НАТО.

"По стандартам НАТО: мы с ними знакомы и знаем, как их выполнять. "АвтоКрАЗ" - зарегистрированный поставщик ООН. Это престижный статус, признаваемый во всем мире. "АвтоКрАЗ" неоднократно выигрывал тендеры на поставку миротворческим миссиям ООН техники специального назначения", - сказал он, добавив: "Наши технологии производства позволяют выполнять все требования НАТО".

ЧАО "АвтоКрАЗ" – известный на мировом рынке украинский производитель грузовой техники, выпускает 33 базовые модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники "КрАЗ", в том числе, в интересах ВС Украины. Входит в финансово-промышленную группу бизнесмена Константина Жеваго.

По данным компании, в новых условиях, в интересах заказчиков оборонного сектора "АвтоКрАЗ" освоил производство линейки новых автомобилей специального назначения, среди которых уже вызвавшие интерес на рынке бронированные "КрАЗ-Фиона" и "КрАЗ-Халк". Вместе с тем украинский ОПК на базе платформы "КрАЗ" в новых условиях освоил производство, в том числе, средств ПВО, связи и РЭБ.

Эксклюзивное интервью гендиректора ЧАО "АвтоКрАЗ" Р.Черняка агентству "Интерфакс-Украина" в полном объеме будет размещено на сайте агентства

Теги: #всу #автокраз #перевооружение #черняк #производство
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