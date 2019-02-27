TIU Canada намерена летом завершить строительство двух СЭС в Одесской области

Компания TIU Canada намерена летом завершить строительство двух солнечных электростанций в Лиманском районе Одесской области общей мощностью порядка 31 МВт, сообщила в интервью порталу "Энергореформа" директор TIU Canada в Украине Валентина Белякова.

Говоря о планах по расширению портфеля СЭС до 100 МВт, она отметила, что к ним компания вернется после принятия закона о "зеленых" аукционах.

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По прогнозу В.Беляковой, рынок строительства СЭС в 2020 году после введения аукционов однозначно начнет падать. "Пока наладится система аукционов, придет понимание инвесторов, как по ней работать, пока выделят квоты… Тот объем, который планируется предоставить всем возобновляемым источникам (ВИЭ) сейчас – а озвучиваются цифры в 500-700 МВт в год, – небольшой", - сказала она.

Комментируя факт высокого тарифа на покупку э/э СЭС в Украине, В.Белякова отметила, что в Германии, одной из первых внедрившей этот механизм поддержки ВИЭ, тариф действовал в течение 10-15 лет на достаточно высоком уровне. В Украине же с момента установления "зеленого" тарифа прошло меньше времени, к тому же в 2015-2016 гг. уже происходило его снижение.

"Кроме того, как проходят аукционы в Германии? Победителю предоставляют участки, техусловия на подключение, это значительно удешевляет проект. Инвестору остается только установить оборудование. У них четко определены территории, свободная мощность, условия подключения", - добавила руководитель TIU Canada в Украине, отметив, что в виду этого некорректно сравнивать тариф в 15 евроцентов за кВт-ч в Украине с тарифом 4-6 евроцентов в Германии.

По словам В.Беляковой, стимулирование "зеленой" энергетики, несомненно, должно быть лишь до тех пор, пока ее доля не достигнет определенного уровня. "Но Украина пока не следует графику по ВИЭ, закрепленному в Энергостратегии", - отметила директор TIU Canada в Украине, напомнив, что доля альтернативных источников в общей генерации Украины остается на низком уровне - менее 2%.

Как сообщалось, TIU Canada начала работать в Украине в июне 2017 года. Ее владельцем является инвесткомпания Refraction Asset Management (Калгари, Канада). Компания уже построила СЭС в Никополе мощностью 10,5 МВт (в феврале 2018 года) и завершает строительство еще одной - в Николаевской области мощностью 13,5 МВт.