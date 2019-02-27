"Укрэнерго" презентовало платформу для нового оптового рынка э/э, рассчитывает вскоре урегулировать проблему оплаты ее дальнейшего внедрения

НЭК "Укрэнерго" презентовала платформу Мarket Management System для двух новых сегментов оптового рынка э/э (балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг), которая функционирует в тестовом режиме с декабря прошлого года.

"Сейчас мы пытаемся организовать график наших работ таким образом, чтобы до 1 июля создать минимально достаточный функционал для запуска нового рынка", - заявил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на презентации во вторник.

Он напомнил, что разработчики платформы намерены приостановить работы из-за нарушения графика оплаты: Министерство энергетики и угольной промышленности прекратило согласовывать платежи после переподчинения "Укрэнерго" Министерству финансов.

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В.Ковальчук выразил надежду, что в марте проблема будет урегулирована. С этой целью Минфин та Минюст подготовят проект изменений в постановление Кабинета министров и контракт "Укрэнерго" с консорциумом подрядчиков. Утверждение изменений позволит передать функции согласования платежей "Укрэнерго" от Минэнергоугля к Минфину, что разблокирует процесс оплаты ПО для нового оптового рынка э/э, пояснил глава оператора системы передачи.

В настоящее время платформа Мarket Management System функционирует в тестовом режиме, осуществляется регистрация участников энергорынка – производителей, поставщиков э/э и операторов системы распределения. Осуществляется сбор данных об объемах потребления и передачи э/э для разработки математических моделей, которые позволят прогнозировать небалансы на рынке э/э (разницу между прогнозным и фактическим потреблением).

По информации "Укрэнерго", на сегодня уровень наполнения платформы данными недостаточен, поэтому сформированные в ней показатели не являются релевантными.

Как сообщалось, в июле 2018 года НЭК "Укрэнерго" подписала контракт на поставку программного обеспечения для новых сегментов нового оптового рынка э/э с консорциумом компаний IP Systems (Венгрия), Smart Tech (Австрия) и Siemens Austria на общую сумму $8 млн. Документ предусматривает не только поставку и внедрение ПО, но и поддержку в течение пяти лет. Финансирование проекта осуществляется за средства Всемирного банка.

IP Systems и Smart Tech внедрили подобное ПО в Казахстане, Косово, Швейцарии, в настоящее время идет работа в Грузии.

Внедрение нового оптового рынка э/э в Украине с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке э/э", утвержденным в апреле 2017 года, направлено на имплементацию требований Третьего энергопакета ЕС.