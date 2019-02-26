Мининфраструктуры хочет ввести преференции на аэронавигационное обслуживание для аэропорта "Борисполь"

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа, предполагающий увеличение платы за аэронавигационное обслуживание (АНО) на маршруте на 12,2% и изменение формулы расчета ставок за АНО для украинских и иностранных авиакомпаний.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, обнародованному на сайте Мининфраструктуры, усовершенствованный порядок расчета ставок платы за услуги АНО будет способствовать привлечению новых пользователей воздушного пространства, а также обеспечению доступа к дешевым авиаперевозкам.

Проект акта предлагает установить новые единичные ставки платы за АНО воздушных судов в воздушном пространстве Украины, в том числе установить разные ставки платы за услуги АНО на подходах и в районе аэродрома отдельно для международного аэропорта "Борисполь" и для всех других сертифицированных аэропортов страны.

Кроме того, с целью внедрения современных методов и принципов расчета единичных ставок платы за АНО воздушных судов на подходе и в районе аэродрома, предлагается установить новую формулу расчета единичной ставки платы за указанный тип АНО.

Как отмечается в дополнении к проекту приказа, единичная ставка платы за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома устанавливается в размере EUR210 для международного аэропорта "Борисполь" и в размере EUR411 для всех остальных аэропортов страны (при действующей ставке в EUR7,56, но по новой формуле составила бы EUR391). При этом единичная ставка платы за услуги по АНО на маршруте устанавливается в размере EUR51,1 (действующая – EUR45,56) – что означает увеличение на 12,2%.

По мнению министерства, данные изменения создадут благоприятные условия для развития авиационных перевозок через украинские аэропорты, позволят привлечь новые авиакомпании для осуществления полетов в/из аэропортов Украины, что приведет в итоге к снижению стоимости билетов на авиационные перевозки.

Как отмечается в аналитической записке к проекту приказа, его реализация приведет к сокращению доли расходов авиакомпаний за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома аэропорта "Борисполь" в среднем на 15-20%, или примерно на EUR200 за один рейс.

"Так, для рейса международного сообщения с городами стран Центральной Европы, а именно Киев - Франкфурт - Киев, сокращение доли расходов за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома составит примерно EUR213, а для рейса Львов - Варшава - Львов примерно EUR14 по сравнению с затратами на АНО согласно действующим ставкам платы", - говорится в документе.

В то же время для рейсов внутреннего сообщения сокращение доли расходов за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома составит для рейса Киев - Львов - Киев примерно EUR244, а для рейса Киев - Одесса - Киев примерно EUR253 по сравнению с расходами на АНО согласно действующим ставкам платы.

"Уменьшение размера ставки платы за АНО на подходе и в районе аэродрома МА "Борисполь" компенсируется за счет увеличения размера платы за АНО на маршруте и роста объемов движения воздушных судов в воздушном пространстве Украины как результата принятия данного регуляторного акта", - подчеркивают в министерстве.

По мнению Мининфраструктуры это позволит обеспечить, в том числе, стабильное финансирование деятельности провайдера АНО: в частности, планируется, что принятие новых формул расчета АНО приведет к увеличению суммы платежей в государственный и местные бюджеты на сумму более 120 млн грн в 2019 году по сравнению с ожидаемым показателем 2018 года.