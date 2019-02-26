Экономика

17:24 26.02.2019

Мининфраструктуры хочет ввести преференции на аэронавигационное обслуживание для аэропорта "Борисполь"

3 мин читать
Мининфраструктуры хочет ввести преференции на аэронавигационное обслуживание для аэропорта "Борисполь"

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа, предполагающий увеличение платы за аэронавигационное обслуживание (АНО) на маршруте на 12,2% и изменение формулы расчета ставок за АНО для украинских и иностранных авиакомпаний.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, обнародованному на сайте Мининфраструктуры, усовершенствованный порядок расчета ставок платы за услуги АНО будет способствовать привлечению новых пользователей воздушного пространства, а также обеспечению доступа к дешевым авиаперевозкам.

Проект акта предлагает установить новые единичные ставки платы за АНО воздушных судов в воздушном пространстве Украины, в том числе установить разные ставки платы за услуги АНО на подходах и в районе аэродрома отдельно для международного аэропорта "Борисполь" и для всех других сертифицированных аэропортов страны.

Кроме того, с целью внедрения современных методов и принципов расчета единичных ставок платы за АНО воздушных судов на подходе и в районе аэродрома, предлагается установить новую формулу расчета единичной ставки платы за указанный тип АНО.

Как отмечается в дополнении к проекту приказа, единичная ставка платы за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома устанавливается в размере EUR210 для международного аэропорта "Борисполь" и в размере EUR411 для всех остальных аэропортов страны (при действующей ставке в EUR7,56, но по новой формуле составила бы EUR391). При этом единичная ставка платы за услуги по АНО на маршруте устанавливается в размере EUR51,1 (действующая – EUR45,56) – что означает увеличение на 12,2%.

По мнению министерства, данные изменения создадут благоприятные условия для развития авиационных перевозок через украинские аэропорты, позволят привлечь новые авиакомпании для осуществления полетов в/из аэропортов Украины, что приведет в итоге к снижению стоимости билетов на авиационные перевозки.

Как отмечается в аналитической записке к проекту приказа, его реализация приведет к сокращению доли расходов авиакомпаний за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома аэропорта "Борисполь" в среднем на 15-20%, или примерно на EUR200 за один рейс.

"Так, для рейса международного сообщения с городами стран Центральной Европы, а именно Киев - Франкфурт - Киев, сокращение доли расходов за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома составит примерно EUR213, а для рейса Львов - Варшава - Львов примерно EUR14 по сравнению с затратами на АНО согласно действующим ставкам платы", - говорится в документе.

В то же время для рейсов внутреннего сообщения сокращение доли расходов за услуги по АНО на подходе и в районе аэродрома составит для рейса Киев - Львов - Киев примерно EUR244, а для рейса Киев - Одесса - Киев примерно EUR253 по сравнению с расходами на АНО согласно действующим ставкам платы.

"Уменьшение размера ставки платы за АНО на подходе и в районе аэродрома МА "Борисполь" компенсируется за счет увеличения размера платы за АНО на маршруте и роста объемов движения воздушных судов в воздушном пространстве Украины как результата принятия данного регуляторного акта", - подчеркивают в министерстве.

По мнению Мининфраструктуры это позволит обеспечить, в том числе, стабильное финансирование деятельности провайдера АНО: в частности, планируется, что принятие новых формул расчета АНО приведет к увеличению суммы платежей в государственный и местные бюджеты на сумму более 120 млн грн в 2019 году по сравнению с ожидаемым показателем 2018 года.

Теги: #борисполь #мининфраструктуры #аэропорт_борисполь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 22.02.2019
Омелян назвал дело против него театром абсурда

Омелян назвал дело против него театром абсурда

12:00 12.02.2019
В Борисполе задержали гражданина Грузии, устроившего смертельное ДТП при попытке убежать от полиции

В Борисполе задержали гражданина Грузии, устроившего смертельное ДТП при попытке убежать от полиции

18:00 08.02.2019
Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

17:44 05.02.2019
Инвестиции в реконструкцию аэропорта "Винница" составят 1 млрд грн, первый рейс запланирован на конец 2019 г. – Госагентство инфраструктурных проектов

Инвестиции в реконструкцию аэропорта "Винница" составят 1 млрд грн, первый рейс запланирован на конец 2019 г. – Госагентство инфраструктурных проектов

15:22 18.01.2019
Мининфраструктуры рассматривает передачу в концессию Центрального ж/д вокзала Киева

Мининфраструктуры рассматривает передачу в концессию Центрального ж/д вокзала Киева

14:29 18.01.2019
В Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов

В Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов

17:30 16.01.2019
Государство никогда не является самым эффективным из собственников, - гендиректор аэропорта "Борисполь"

Государство никогда не является самым эффективным из собственников, - гендиректор аэропорта "Борисполь"

18:55 15.01.2019
Предусмотренные на обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом почти 106 млн грн не были использованы в 2018 г.

Предусмотренные на обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с Крымом почти 106 млн грн не были использованы в 2018 г.

18:45 15.01.2019
Завышенная цена на авиатопливо в Украине негативно влияет на открытие новых дальнемагистральных рейсов – гендиректор аэропорта "Борисполь"

Завышенная цена на авиатопливо в Украине негативно влияет на открытие новых дальнемагистральных рейсов – гендиректор аэропорта "Борисполь"

17:39 15.01.2019
Украина должна стимулировать авиакомпании, помогающие аэропорту "Борисполь" реализоваться в качестве международного хаба - мнение

Украина должна стимулировать авиакомпании, помогающие аэропорту "Борисполь" реализоваться в качестве международного хаба - мнение

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госбюджет в январе-2019 выполнен с дефицитом 12 млрд грн – Госказначейство

ГКСУ 25 февраля выплатила 4 млрд грн бюджетного возмещения НДС

Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018

Гривня на межбанке в понедельник укрепилась ниже психологической отметки в 27 грн/$1

"Нафтогаз" планирует купить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м газа за средства от компенсации спецобязательств

ПОСЛЕДНЕЕ

"Аграрный фонд" выделит 2,5 млрд грн на весеннюю форвардную программу

Экс-постпред США в ООН Никки Хейли войдет в совет директоров Boeing

Госбюджет в январе-2019 выполнен с дефицитом 12 млрд грн – Госказначейство

Британская Pool Re первой в мире выпустила катастрофные бонды для защиты от терактов

ГКСУ 25 февраля выплатила 4 млрд грн бюджетного возмещения НДС

Государственные таможенная и налоговая службы будут созданы как 2 единых юрлица – МРГ по реформе ГФС

"Текстиль-Контакт" открыл швейную фабрику в Лубнах

Франция построит в море ветряные электростанции при поддержке правительства

Нефть продолжает дешеветь после падения накануне, Brent торгуется у $64,6 за баррель

Пенс призвал страны Группы Лимы заморозить активы PDVSA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА