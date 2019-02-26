Экономика

12:03 26.02.2019

"Текстиль-Контакт" открыл швейную фабрику в Лубнах

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"Текстиль-Контакт" открыл швейную фабрику в Лубнах

 

Группа компаний "Текстиль-Контакт", владельцем которой является бизнесмен Александр Соколовский, открыла швейную фабрику в Лубнах (Полтавская обл.), которая будет специализироваться на пошиве спецодежды, сообщается на сайте компании.

"Это уже четвертая площадка компании, ориентированная на пошив сложных комплексных заказов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, швейные фабрики холдинга работают в Киеве, Чернигове и Одессе.

Производственные мощности новой фабрики – 90 тыс. комплектов в год. Планируется, в частности, шить военно-полевые и летние комплекты одежды, а также комплекты одежды со специальными свойствами (огнеупорные, водоотталкивающие пропитки).

По оценке компании, новая фабрика может выполнять госзаказы по поставке формы и спецодежды для Минобороны и Нацгвардии Украины, "Укрзализныци", аэропортов и атомных станций.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе, "Текстиль-Контакт" вложил в новую фабрику около 4,5 млн грн.

"Ткань для пошива в основном будет наша, нитки – полностью наши (ТМ "Барва") – т.е. мы хотим создать замкнутый цикл производства", - пояснили в "Текстиль-Контакте".

На швейном производстве в Лубнах на сегодня трудоустроено 97 человек.

"Текстиль-Контакт", одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины, основана в 1995 году и сегодня представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды (в том числе военного обмундирования).

Ассортиментный ряд - более 30 тыс. видов тканей из 27 стран мира и 20 тыс. наименований товаров в категориях: фурнитура, пошив одежды, декор и домашний текстиль.

Производство группы компаний – швейная фабрика "ТК-Стиль" и производство тканей в Чернигове, производство по пошиву спецодежды; фабрика по производству изделий домашнего текстиля в Одессе; производство ниток ТМ "Барва", тка

До 2014 года в состав группы компаний входило предприятие ПО "ТК-Донбасс", которое выпускало до 60% хлопчатобумажных тканей в Украине (2 млн погонных метров в месяц). После 2014 года контроль над предприятием полностью утрачен.

Дистрибьюторская сеть группы – более 16 тыс. кв. м оптово-розничных торговых площадей по всей Украине. Сеть представлена гипермаркетами "Каштан" (розничная и оптовая торговля тканями), магазинами швейной фурнитуры "ТК-Фурнитура", магазинами "Домашний текстиль", интернет-магазином.

Оборот группы в 2017 году составил около 850 млн грн.

Теги: #текстиль_контакт #соколовский
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