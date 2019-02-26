Экономика

12:50 26.02.2019

Государственные таможенная и налоговая службы будут созданы как 2 единых юрлица – МРГ по реформе ГФС

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Государственные таможенная и налоговая службы будут созданы как 2 единых юрлица – МРГ по реформе ГФС

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реформе Государственной фискальной службы (ГФС) пришла к консенсусу об объединении центрального аппарата и территориальных управлений будущей Государственной налоговой службы в одно юридическое лицо и по аналогии состоится объединение Государственной таможенной службы, сообщил член МРГ от Союза украинских предпринимателей (СУП) Андрей Ерашов.

"В пятницу и понедельник (22 и 25 февраля – ИФ) мы уже полностью прошли положения о налоговой и таможенной службе. Нашли консенсус почти по всем вопросам. Согласно наработанным предложениям, новые ведомства будут созданы как две единые структуры. То есть будут объединяться территориальные управления и центральный аппарат каждой из служб в одно юридическое лицо", – сказал А.Ерашов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он отметил, что продолжается дискуссия вокруг назначения глав руководителей территориальных управлений будущих служб, а также налоговой милиции.

"Налоговая милиция, которая была ранее ликвидирована, однако работает до сих пор, будет действовать только в составе налоговой службы. Однако предстоит еще согласовать вопрос, будет ли налоговая милиция расследовать правонарушения по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Большинство членов МРГ считают, что это полномочия СБУ и Национальной полиции. А налоговой милиции это не нужно", – прокомментировал А.Ерашов.

По его словам, МРГ также настаивает на проведении открытых конкурсов на глав территориальных управлений.

"Большое замечание всех участников рабгруппы относительно перезагрузки этих служб. Высшее руководство будет и так избираться на открытых конкурсах, а начальники территориальных управлений, согласно ныне действующему постановлению, автоматически переходят в новосозданные службы. Мы же настаиваем на том, что они все же должны пройти конкурсы", – пояснил он.

Теги: #таможня #налоговая_служба #гфс
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