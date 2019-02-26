Экономика

08:32 26.02.2019

Нефть продолжает дешеветь после падения накануне, Brent торгуется у $64,6 за баррель

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Нефть продолжает дешеветь после падения накануне, Brent торгуется у $64,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после обвала в понедельник, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,14 (0,22%) - до $64,62 за баррель. На торгах в понедельник их цена упала на $2,36 (3,52%) и составляла на закрытие $64,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,27 (0,49%) - до $55,21 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,78 (3,11%), до $55,48 за баррель.

С конца прошлого года цены на нефть выросли почти на 30%.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он уязвим", - написал накануне Д.Трамп в Twitter.

Ранее американский президент неоднократно призывал страны ОПЕК к снижению цен на нефть, объясняя это необходимостью уменьшить затраты потребителей на бензин и расходы на топливо для авиакомпаний.

"После активного ралли на нефтяном рынке с начала года, заявления Трампа об ОПЕК были лишь вопросом времени, - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида. - Саудовская Аравия многим обязана Трампу, который защищал ее после убийства саудовского журналиста, и нельзя исключить, что саудиты могут уступить требованию президента США".

Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в Штатах, которые будут обнародованы Американским институтом нефти (API) во вторник, а министерством энергетики страны - в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей.

Если прогноз подтвердится, недельный подъем станет шестым подряд.

Теги: #торги #утро #нефть #мир
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