Экономика

20:11 25.02.2019

Пенс призвал страны Группы Лимы заморозить активы PDVSA

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Пенс призвал страны Группы Лимы заморозить активы PDVSA

Страны Группы Лимы должны ограничить доступ властей Венесуэлы к своим активам, в частности, заморозив активы нефтяной компании PDVSA, сказал Пенс, выступая в понедельник на совещании Группы Лимы в Боготе.

"США призывают все страны, собравшиеся здесь, укрепить усилия по ограничению для режима Мадуро доступа к финансированию", - заявил Пенс.

Для этой цели Пенс призвал заморозить активы венесуэльской нефтяной компании и передать зарубежные активы Венесуэлы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

"Мы призываем все страны группы Лимы немедленно заморозить активы PDVSA", - сказал он.

"Мы призываем вас передать владение активами Венесуэлы в ваших странах от приспешников Мадуро правительству президента Гуайдо, и сделать это немедленно", - добавил он.

Группа Лимы - организация, созданная в 2017 году в перуанском городе Лима для разрешения политического кризиса в Венесуэле. В группу вошла большая часть стран Южной и Центральной Америки, а также Канада и Сент-Люсия. США и Европейский союз высказали поддержку организации, не становясь при этом ее членами. Поддержку также выразили Ямайка, Барбадос, Гренада, Уругвай.

Теги: #венесуэла #пенс
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