Интеллектуальное пространство mOre в срочном порядке должно покинуть офис в бизнес-центре "Торонто-Киев" на улице Большой Васильковской в столице.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook основатель проекта Андрей Ставницер, такое условие поставил Сергей Пилипенко, директор промышленно-строительной группы "Ковальская", которая является собственником помещения.

"Когда весной прошлого года наше помещение купила компания "Бетон от Ковальской", новый хозяин Сергей Пилипенко поначалу был лоялен. Мы не насторожились даже тогда, когда остальных арендаторов из помещения выселили в пожарном порядке и без переговоров. Потом с нас начали требовать предоплату. Мы не сопротивлялись, так как не всегда были идеальными арендаторами. И вот в начале февраля нам прислали уведомление о расторжении договора аренды и срочном выезде из помещения", - написал Ставницер.

По его словам, Сергей Пилипенко демонстрирует "нулевую готовность разговаривать", хотя основатели проекта mOre вложили много денег и усилий в обустройство офиса.

"Когда мы пришли в бизнес-центр напротив костела, он был практически пустым. Во многом благодаря нам эта серая коммерческая недвига c видом на костел стала заметна на культурной карте Киева", - уточнил Ставницер.

Он подчеркнул, что mOre стало штаб-квартирой для многих проектов и площадкой для дискуссий с выдающимися людьми.

"В mOre переехал TheAspenInstituteKyiv – возможно, самое образованное и ресурсное украинское community, настоящее и деятельное. У нас выступали все кандидаты в президенты, включая Петра Порошенко. FBN Ukraine тоже получил тут базовый лагерь. Крупнейшие украинские семейные компании не раз собирались в этих стенах. Тут проходили борд-митинги VladislavBurda. Мы стали привозить в Киев спикеров, которых люди гуглят и цитируют. Михаил Казиник, ArkadiTsuker, MarkSolonin, Kurt D Volker, MishaKozyrev. Были запланированы Быков, Тони Шей и многие другие", – отметил Ставницер.

Он также напомнил, что в mOre выступали все основные кандидаты в Президенты на грядущих выборах, в том числе и действующий глава государства Петр Порошенко. Кроме того здесь находится магазин apt.13, которым управляет жена Андрея Ставницера Диана.

"Магазину "Ковальская" разрешила досидеть до конца мая. В качестве одолжения. Повысив арендную плату в 2 раза. Впрочем, я совсем не удивлюсь, если и этот договор расторгнут завтра", - написал основатель mOre.

При этом Андрей Ставницер заверил, что mOre продолжит свою деятельность в другом офисе или в другом формате.

"Мы можем на время стать видеопроектом, на время перейти в онлайн, можем вообще не иметь постоянной прописки и встречаться даже в разных городах – но все равно останемся морем. В любом случае, все мероприятия состоятся – может быть уже на других локациях, о чем уведомим всех заблаговременно", - подчеркнул основатель проекта.

Проект mOre основан в 2018 году. Основатели задумывали его как пространство для интеллектуальных бесед с выдающимися людьми.Интеллектуальное пространство mOre в срочном порядке должно покинуть офис в бизнес-центре "Торонто-Киев" - Ставницер