Рынки акций Европы выросли на сигналах о прогрессе на торговых переговорах США и Китая

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник на очередном заявлении президента США Дональда Трампа о прогрессе на торговых переговорах с Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 0,3% - до 372,18 пункта. Наиболее значительно вырос отраслевой индекс финкомпаний - на 0,8%.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,1%, германский DAX - 0,4%, французский CAC 40 - 0,3%. Итальянский FTSE MIB вырос на 0,9% вслед за банковскими акциями. Испанский IBEX 35 почти не изменился.

В понедельник Д.Трамп выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут заключить торговое соглашение. "Это может вообще не произойти, но я думаю, что произойдет - и может произойти достаточно скоро. Отношения прекрасные", - заявил Д.Трамп, выступая в Белом доме.

Американский президент ожидает, что США и Китай в скором времени проведут саммит, на котором будут подписаны документы, связанные с торговым соглашением с Китаем.

В центре внимания трейдеров остается также ситуация в Великобритании, учитывая приближение даты Brexit.

По данным газеты The Guardian, ссылающейся на европейских дипломатов, высокопоставленные чиновники Евросоюза рассматривают планы, согласно которым выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года.

В настоящее время Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц. Брюссель изучает вариант замены этого периода на отсрочку выхода Британии из ЕС, отмечает издание.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit.

Среди компаний, акции которых стали лидерами роста в понедельник, производитель полупроводниковых измерительных приборов AMS AG (+5,2%), финкомпании Unione di Banche Italiane (+4,8%), Julius Baer (+3,5%), Danske Bank (+3,9%), а также производитель спортивных товаров Adidas AG (+3%).

Бумаги швейцарской фармкомпании Roche почти не изменились в цене. Roche сообщила, что покупает американскую Spark Therapeutics, специализирующуюся на разработке препаратов генной терапии, в рамках сделки объемом $4,8 млрд.

Между тем стоимость акций французской фармкомпании Ipsen, объявившей о приобретении Clementia Pharmaceuticals Inc., рухнула на 6,3%. По условиям сделки, Ipsen заплатит $25 за акцию канадской фармкомпании и еще $6 в том случае, если препарат Clementia получит одобрение Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA). В общей сложности сумма сделки составит до $1,31 млрд.

Цена бумаг AstraZeneca увеличилась на 2,1% на информации об успешных результатах испытаний одного из препаратов фармкомпании.

Капитализация Covestro AG уменьшилась на 3,1%. Химкомпания объявила о резком падении чистой прибыли в четвертом квартале на фоне ужесточения конкуренции и повышения расходов. Чистая прибыль Covestro в октябре-декабре упала до 79 млн евро по сравнению с 566 млн евро годом ранее, выручка уменьшилась до 3,27 млрд евро с 3,52 млрд евро. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали эти показатели на уровне 75 млн евро и 3,71 млрд евро.

Акции ритейлера Associated British Foods подешевели на 1,6%. Компания сообщила, что ее прибыль без учета разовых факторов в первом финансовом полугодии, завершающемся 2 марта, будет на уровне того же периода предыдущего фингода.

Курс ценных бумаг Bank of Ireland Group Plc упал на 3%. Крупнейший банк Ирландии сообщил о снижении прибыли в 2018 году на фоне уменьшения чистой процентной маржи. Тем не менее, банк повысил годовые дивиденды до 0,16 евро на акцию с 0,115 евро на акцию, выплаченных годом ранее.