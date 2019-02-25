Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018

Промышленное производство в Украине в январе 2019 году снизилось на 3,3% по сравнению с январем 2018 года, тогда как в январе прошлого года был зафиксирован его рост на 4,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2019 к январю-2018 сократилось на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к последнему месяцу прошлого года промышленное производство в первом месяце этого года упало на 13,8%, однако с учетом сезонного фактора – всего на 0,5%.

В перерабатывающей промышленности в январе-2019 к январю-2018 падение составило 5,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 1,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 1,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

В целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.