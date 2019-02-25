Экономика

17:02 25.02.2019

"Нова Пошта" переходит на семидневный график работы в областных и районных центрах с марта

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"Нова Пошта" переходит на семидневный график работы в областных и районных центрах с марта

 "Нова Пошта" с 1 марта 2019 года переводит все отделения в областных и районных центрах на семидневный график работы, отмечается в сообщении компании.

Также без выходных будут работать курьеры компании.

"Мы изменили график работы, потому что это удобно клиентам. Бизнес-клиенты могут увеличить продажи за счет дополнительных дней работы, а получателям не нужно после работы ждать в очередях - можно приходить в удобное время в субботу или воскресенье и получать свои посылки быстрее", - цитируется в сообщении генеральный директор компании Александр Бульба.

Отделения будут работать в воскресенье с 11:00 до 16:00.

Точный график работы каждого отделения можно узнать на сайте компании.

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году, а в 2019 году компания также планирует добиться 20% прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта
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