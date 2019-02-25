"Нафтогаз" планирует купить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м газа за средства от компенсации спецобязательств

НАК "Нафтогаз Украины" намерена выкупить у ПАО "Укрнафта" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства в рамках возложенных на нее специальных обязательств на рынке газа (PSO).

Согласно пресс-релизу НАК, в свою очередь "Укрнафта" направит полученные средства исключительно на полное погашение налоговых долгов перед государственным бюджетом, включая штрафные санкции.

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В "Нафтогазе" пояснили, что такое предложение сформировано компанией в рамках поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по урегулированию ситуации с налоговой задолженностью "Укрнафты".

По данным НАК, "Укрнафта" вовремя выполняет текущие налоговые обязательства, однако на накопленную налоговую задолженность начисляются штрафные санкции в размере около 30% годовых. Это приводит к стремительному росту суммарного долга компании и ограничивает ее возможность работать и инвестировать в добычу.

"Очищение активов "Укрнафты" от налоговых долгов необходимо для сохранения и наращивания добычи газа и нефти предприятием. Сейчас из-за налогового долга и соответствующих ограничений на деятельность компании, практически отсутствуют возможности для привлечения внешних инвестиций и осуществления необходимых капиталовложений в добычу, от чего страдает энергетическая безопасность страны", - говорится в пресс-релизе НАК.

"Таким образом, в случае внедрения вышеупомянутых соглашений развитие "Укрнафты", направленное на получение энергетической независимости Украины, будет разблокировано, а компенсация "Нафтогаза" за возложенные специальные обязанности в рамках этих соглашений сразу и в полном объеме вернется в государственный бюджет страны", - подчеркивают в НАК.

При этом предложенное решение не повлияет на ход расследования компетентными органами нанесения "Укрнафте" ущерба его предыдущим менеджментом в 2015 году.