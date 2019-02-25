Экономика

10:11 25.02.2019

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,4тыс. грн – Порошенко

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Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2,4тыс. грн – Порошенко

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте-апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн, заверил президент Украины Петр Порошенко.

"В 2015-2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства, тогда было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий не было… Мы сегодня нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной – возвратить индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 грн", - сказал П.Порошенко на совещании в Пенсионном фонде Украины в Киеве в понедельник.

Он разъяснил, что компенсация пенсий распространяется только на тех, кто в результате индексации, которая возобновляется с 1 марта, получит небольшую сумму.

"Но будут и те, кто получит 800, 900 и 1000 грн - им компенсировать не надо, а тем, кто получит 100 и 200 грн – они получат компенсацию в течение марта и апреля", - отметил П.Порошенко.

Теги: #порошенко #компенсация #пенсии
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