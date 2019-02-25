Экономика

10:03 25.02.2019

На счета ПФ поступило почти 13,6 млрд грн от льготной растаможки авто - Порошенко

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На счета ПФ поступило почти 13,6 млрд грн от льготной растаможки авто - Порошенко

Средства от льготного таможенного оформления автомобилей в размере почти 13,6 млрд грн уже находятся на счету Пенсионного фонда, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Наша команда предложила, что все средства от "евроблях" должны пойти в Пенсионный фонд. Тогда нам говорили, что поступит не больше миллиарда… Сегодня, в результате механизма льготной растаможки, поступило почти 13,6 млрд (грн – ИФ), в том числе почти 6 млрд (грн) по программе старых автомобилей", - сказал П.Порошенко на совещании в Пенсионном фонде Украины в Киеве в понедельник.

Президент подчеркнул, что эти средства пойдут на выплаты наименее защищенных пенсионеров тем, "кто получает наименьшую пенсию".

Глава государства возразил оппонентам, которые говорят, что такие выплаты являются подкупом.

"Да, мы все следующие пять лет в рамках нашей борьбы с бедностью будем подкупать пенсионеров, увеличивая им пенсии, людей труда, увеличивая им зарплату, многодетным семьям, увеличивая им пособия – это наша стратегия борьбы с бедностью", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада в 2018 году приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) при оформлении в течение 90 календарных дней.

Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, а прекратилось действие льготных условий 23 февраля 2019-го, после чего собственники таких авто должны платить за оформление полную ставку акциза. С мая текущего года вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

Согласно данным ГФС, с начала действия льготного периода для растаможивания автомобилей по 20 февраля 2019 года таможни оформили 204,7 тыс. транспортных средств, за что их собственники уплатили почти 12,8 млрд грн. Из них 130,4 тыс. – автомобили с иностранной регистрацией, которые были ввезены с 1 января 2015 года до вступления в действие новых правил, за счет их растаможивания в бюджет поступило более 8 млрд грн. При этом с нарушениями требований таможенного законодательства находились 112,5 тыс. авто, в счет платы за эти нарушения их собственники уплатили 957 млн грн (8,5 тыс. грн за каждый автомобиль).

Теги: #таможня #порошенко #растаможка #авто
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