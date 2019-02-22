"Запорожсталь" на полное выполнение всех соцгарантий по колдоговору 2018г направила около 400 млн грн

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, полностью выполнил все социальные гарантии коллективного договора в 2018 году, направив на реализацию всех 123 пунктов главного социального документа около 400 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия в пятницу, в подведении итогов выполнения колдоговора приняли участие генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, председатель профкома комбината Леонид Анисимов, председатель Запорожского обкома профсоюза металлургов и горняков Украины Валерий Седов, работники структурных подразделений.

Участники конференции подчеркнули высокий рост зарплаты на предприятии в 2018 году – более чем на 33%. Средняя заработная плата по комбинату по итогам года превысила 17 тыс. грн.

При этом отмечается, что на предприятии действует ряд мотивационных программ. Так, в 2018 году запорожсталевцы, вовлеченные в процессы непрерывного совершенствования, премированы более чем на 17 млн грн.

Особое внимание уделяется молодежной политике. "Запорожсталь" предоставляет первое рабочее место молодым специалистам, обеспечивает их профессиональный рост и развитие, поддерживает развитие волонтерства, организацию спортивных и культурных мероприятий. Комбинат выделил более 2 млн грн на беспроцентные займы более чем для 200 молодых работников.

Старшее поколение металлургов также чувствует поддержку предприятия. В 2018 году на оздоровление, медицинское страхование и медицинское обслуживание ветеранов, а также оказание материальной помощи направлено более 17,7 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".