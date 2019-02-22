Экономика

15:49 22.02.2019

НБУ завершил пилотный проекта е-гривня, оценивает перспективы инструмента

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НБУ завершил пилотный проекта е-гривня, оценивает перспективы инструмента

Национальный банк Украины (НБУ) завершил расширенный пилотный проект запуска электронной гривни (е-гривня) и продолжает изучать перспективы применения соответствующего инструмента, сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития центробанка Александр Яблунивский.

"В конце прошлого года мы запустили практический пилот, когда этот инструмент выпускался для сотрудников НБУ по существующей методологии, чтобы оценить практический аспект его использования, силы центробанка в реализации подобных инструментов, и получить некий отзыв от пользователей. Сейчас пилот завершен. Мы подготовили аналитическую записку, и будем рассматривать ее на правлении Нацбанка", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Со временем НБУ обнародуют аналитическую записку, которая будет включать анализ как практического пилотного проекта, так и мировых тенденций в этой сфере.

А.Яблунивский также отметил, что на сегодня в мире нет единого понимания и единой стратегии по развитию подобных валют. Более того, считанные центробанки мира перешли к практической фазе исследования, вместо теоретических рассуждений влияния подобных инструментов на монетарную политику и на экосистему расчетов.

"Поэтому, мы в этом вопросе, можно даже сказать, опередили мировых лидеров, поскольку мы сделали шаг в практическом исследовании, пусть и небольшом", - сказал он.

Представитель НБУ также обратил внимание, что многие цифровые валюты (central bank digital currency, CDBC), как электронная гривня, путают с криптовалютами и другими инструментами.

"Мы не говорим о криптовалюте, мы говорим о цифровой валюте центрального банка. Она может быть реализована как на технологии централизированного реестра, так децентрализированного. Это совершенно отдельный вопрос, решение которого следует из целевой модели (для е-гривни – ИФ), которая будет выбрана", - подчеркнул А.Яблунивский.

Как сообщалось, НБУ запустил в конце 2016 года исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн.

По мнению регулятора, е-гривня может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Теги: #е_гривня #нацбанк #гривня #проект
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