ДТЭК открыл образовательную бизнес-платформу Academy DTEK в UNIT.City

Энергохолдинг ДТЭК заявил о начале трансформации своего корпоративного университета в "инновационную образовательную бизнес-платформу" Academy DTEK и 21 февраля презентовал учебную площадку на территории UNIT.City, где она заняла два этажа нового шестиэтажного кампуса, общая арендная площадь которого составляет 12 тыс. кв. м.

"Academy DTEK становится инновационной образовательной бизнес-платформой, открытой для представителей бизнеса, госсектора, общественности, международных партнеров", – отметил директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко на пресс-конференции в ходе презентации.

Он уточнил, что корпоративный университет был создан девять лет назад, а в 2014 году начал выходить на внешний рынок. По его словам, в настоящее время он работает с 17 государственными организациями, в числе которых Нацбанк, Минприроды, Мининфраструктуры, Минфин, Минэнергоугля, "Укрпошта", для которых в минувшем году было проведено 72 обучающих мероприятий.

А.Кучеренко отметил, что в новом качестве Academy DTEK будет внедрять в Украине международные HR-практики вместе со своими партнерами – бизнес-школами и организациями INSEAD, IE Business School, Thunderbird, HRCI, Киево-Могилянской бизнес-школой.

Как пояснила на пресс-конференции директор по корпоративным коммуникациям ДТЭК Юлия Шилина, переезд офиса Academy DTEK из бизнес-центра "Евразия" (ул. Жилянская) связан со стремлением максимально реализовать в новом пространстве современные возможности образования и погрузить студентов в атмосферу для развития и генерации новых идей.

По ее словам, на других этажах нового кампуса в UNIT.City ДТЭК сосредоточит также свои подразделения в сфере инноваций и цифровизации: работающий с внутренними и внешними стартапами Innovation DTEK, а также независимый операционный холдинг D.Solutions, созданный для координации работы компаний-поставщиков (еще один этаж займет Метинвест Digital – ИФ).

Управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер отметил, что привлечение таких резидентов соответствует стратегии инновационного парка: крупный бизнес может присоединяться к нему образовательными проектами и лабораториями. "Весь прошлый год мы в рамках Radar Tech делали акселерационную программу для сферы энергетики. И заезд Академии это логичный шаг в продолжении сотрудничества", – пояснил М.Яковер. Он уточнил, что в открытом пространстве около 20 обучающих залов.

Как сказал А.Кучеренко агентству "Интерфакс-Украина", в настоящее время Academy DTEK ежегодно обучает по различным программам около 30 тыс. человек в Киеве и девяти региональных филиалах. По словам М.Яковера, в планах увеличить это число до 120 тысяч человек в год.

Советник директора по устойчивому развитию ДТЭК, экс-министр экономики Украины Павел Шеремета добавил, что в перспективе у корпоративного университета – выход на международный рынок.

Ю.Шилина указала, что за десять лет академия вышла на самоокупаемость. "На тариф на электроэнергию затраты академии (на новую площадку в UNIT.City – ИФ) не лягут", – подчеркнула директор по корпоративным коммуникациям.

Она уточнила, что для сторонних студентов стоимость образовательных программ стартует от от 200 грн за самые короткие воркшопы.

В ДТЭК агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что за все время существования Academy DTEK инвестиции холдинга в нее составили 338,7 млн грн, что позволило обучить 219 тыс. человек, разработать 2019 авторских учебных программ и 45 утвержденных МОН образовательных стандартов.

В настоящее время в команде Academy DTEK больше 30 человек, а общее количество института внутренних тренеров превышает 260 человек.