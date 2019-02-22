Экономика

13:15 22.02.2019

"Нафтогаз" в марте снизит цену на природный газ для промпотребителей

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"Нафтогаз" в марте снизит цену на природный газ для промпотребителей

НАК "Нафтогаз Украины" в марте 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 15,1% – до 8 тыс. 886,00 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

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Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 9 тыс. 792,00 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 14,5% меньше, чем в феврале.

Как сообщалось, в феврале 2019 года НАК снизил цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 3,3% – до 10 тыс. 460,40 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), для потребителей без предоплаты – на 3,1% – до 11 тыс. 458,80 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС)

В Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #промпотребители #цены
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