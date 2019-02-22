Экономика

12:50 22.02.2019

"Укртрансгаз" запустил онлайн-сервис проверки наличия поставщика газа

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"Укртрансгаз" запустил онлайн-сервис проверки наличия поставщика газа

АО "Укртрансгаз" запустил онлайн-сервис получения данных о своих поставщиках, проверки наличия собственного EIC-кода в реестрах потребителей газа, в том числе в реестре на отключение от газоснабжения (https://u.to/Q7i_FA).

"Этот инструмент поможет потребителям газа предупредить и избежать ситуаций с ложным или безосновательным отключением, сделает невозможным манипулирование информацией относительно функционирования информационной платформы и защитит добросовестных участников рынка", - говорится в сообщении УТГ.

EIC-код потребителя газа можно найти в платежке или в заключенном с оператором газораспределительных сетей договоре на распределение газа.

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"В случае отсутствия у потребителя EIC-кода или если в результате онлайн-проверки он обнаружил себя в реестре на отключение, но при этом планирует продолжать потребления газа с 1 марта 2019 года, ему необходимо обратиться к газораспределительной компании в своем регионе с запросом о создании кода и внесения соответствующей информации в информационную платформу оператора ГТС", - поясняют в УТГ.

Бытовые потребители газа (население) согласно правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года попадают в защищенную категорию и до 1 мая 2020 года не могут быть внесены в реестр на отключение.

В компании напоминают, что с 1 марта 2019 года украинский рынок природного газа переходит с месячной на суточную балансировку. Взаимодействие между поставщиками, операторами ГРС и потребителями должно осуществляться через информационную платформу оператора ГТС. Для обеспечения бесперебойных поставок газа всем категориям заказчиков, критически важным является наполнение платформы корректными данными и формированию полного реестра потребителей газа в стране.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что наполнение облгазами информационной платформы суточного балансирования за неделю до запуска (с 1 марта) новой системы является неполным.

Как сообщалось, НКРЭКУ в конце ноября 2018 года в третий раз перенесла дату запуска суточного балансирования газа – с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято из-за неготовности операторов ГРС работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме. В частности, по данным УТГ, операторы ГРС ненадлежащим образом наполняли информационную платформу базами ЕІС-кодов, а также игнорировали участие в тестировании платформы. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Теги: #газ #укртрансгаз #реестр
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