Экономика

10:45 22.02.2019

Объем одобренных нефтегазовых проектов вырастет в 2,5 раза в 2019г - аналитики

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Объем одобренных нефтегазовых проектов вырастет в 2,5 раза в 2019г - аналитики

Нефтегазовые компании существенно увеличат инвестиции в новые проекты в 2019 году, чтобы компенсировать недофинансирование последних лет, считают аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy.

По их оценкам, объем одобренных в этом году проектов возрастет в 2,5 раза без учета сланцевых месторождений США - до более чем 46 млрд баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) с 17,5 млрд б.н.э. в 2018 году.

Частично такой прирост объясняется заморозкой ряда инвестрешений в IV квартале прошлого года, когда цена нефти падала на 40%. Но при этом восстанавливается здоровый интерес компаний к новым проектам в надежде на стабильный рост спроса на нефть и газ.

"Последствия сокращения капвложений в течение нескольких лет в сочетании с более уверенными прогнозами цен на будущее убедили операторов одобрить долго откладывавшиеся проекты", - заявил Financial Times аналитик Rystad Ридул Ислам.

Рост спроса на природный газ и сохраняющийся дефицит сжиженного топлива в предстоящие годы подстегнут инвестиции в России, Африке, Австралии и на Ближнем Востоке, считают эксперты.

Однако они отмечают, что теперь больше внимания будет уделяться себестоимости добычи.

По словам аналитика RBC Capital Markets Бираджа Борхатарии, многие нефтегазовые компании рассматривают возможность наращивания расходов на геологоразведку и добычу на новых участках и месторождениях в 2019 году, однако существуют довольно жесткие границы увеличения таких вложений. В связи с этим RBC не ожидает возвращения общего объема инвестиций к пиковым значениям предыдущего цикла.

Теги: #инвестиции #проекты #нефтегаз
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