Экономика

15:28 21.02.2019

Украина в 2018г закупила ядерное топливо на $523 млн - Госстат

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Украина в 2018г закупила ядерное топливо на $523 млн - Госстат

Украина в 2018 году приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $523 млн 151,4 тыс.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), за прошлый год для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливороссийского производства на $374 млн 621,2 тыс., шведского производства – на $148 млн 530,2 тыс.

Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse (Швеция) – 28,4%.

Как сообщалось, Украина в 2017 году закупила ЯТ на $533,422 млн (у РФ – на $368,964 млн, Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (у РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (у РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (у РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (у РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).

Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #топливо #украина #госстат
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