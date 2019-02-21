Экономика

08:53 21.02.2019

Фондовые индексы США выросли в среду, Nasdaq завершил подъемом восьмую сессию подряд

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду: рынок пошел вниз после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), однако спад оказался краткосрочным.

Nasdaq Composite увеличился незначительно, но все же завершил подъемом восьмую сессию подряд, что является самым длительным периодом непрерывного повышения индикатора с августа прошлого года.

В центре внимания трейдеров был протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 января. Документ показал, что руководители Федрезерва в конце января расходились во мнениях относительно дальнейшей кредитно-денежной политики.

Некоторые из них придерживались мнения о том, что Центробанку в будущем стоит поднимать ставку лишь в том случае, если темпы инфляции будут выше базовых прогнозов, другие полагали, что ужесточение политики потребуется, если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с нынешними ожиданиями.

В то же время все участники заседания сошлись во мнении о необходимости остановки программы сокращения объема активов на балансе ФРС позднее в этом году.

Трейдеры также продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая, пишет MarketWatch.

Во вторник президент США Дональд Трамп дал понять, что не рассматривает 1 марта как жесткую дату окончания всех переговоров с КНР и неизбежного повышения пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд в год с 10% до 25%. Вместе с тем он заявил, что переговоры с Китаем по преодолению разногласий в торгово-экономических отношениях продвигаются успешно, хотя и остаются сложными.

Встречи представителей двух стран продолжатся в Вашингтоне на этой неделе.

Акции американской аптечной сети CVS Health подешевели на 8,1% по итогам торгов в среду. Компания, в прошлом году закрывшая сделку по покупке страховой компании Aetna Inc. за $68 млрд, отчиталась о более слабой, чем ожидалось, повышении выручки в четвертом квартале 2018 года и дала разочаровавший инвесторов прогноз прибыли на текущий год.

Стоимость бумаг Tesla опустилась на 1% на информации об уходе в отставку юрисконсульта компании Дейна Бутсвинкаса, проработавшего в ней чуть более двух месяцев.

Акции Southwest Airlines подешевели на 5,6%. Авиакомпания сообщила, что недавняя приостановка работы правительства США ухудшила ее выручку больше, чем ожидалось, в результате чего она была вынуждена понизить прогноз на первый квартал. В компании оценивают потери из-за шатдауна в $60 млн против ожидавшихся $10-15 млн.

Капитализация LendingClub Corp. упала на 6,7% из-за более слабой, чем ожидалось, отчетности компании.

В то же время сильные квартальные результаты Garmin привели к скачку цены акций производителя смарт-часов на 17%.

Цена бумаг Walmart опустилась на 2,3% по итогам торгов в среду в связи с появившимися опасениями срыва сделки по слиянию ритейлера Sainsbury c розничной сетью ASDA, принадлежащей Walmart, из-за позиции британского антимонопольного регулятора.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 20 февраля вырос на 63,12 пункта (0,24%) и составил 25954,44 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 4,94 пункта (0,18%) - до 2784,7 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,3 пункта (0,03%) и составил 7849,07 пункта.

Теги: #торги #сша #акции
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