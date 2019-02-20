Экономика

12:43 20.02.2019

Укргазбанк предоставил аэропорту "Запорожье" кредит $10 млн под гарантию города

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Укргазбанк предоставил аэропорту "Запорожье" кредит $10 млн под гарантию города

Государственный Укргазбанк 28 декабря 2018 года предоставил коммунальному предприятию "Международный аэропорт "Запорожье" пятилетний кредит на сумму $10 млн под гарантии Запорожского городского совета.

Как говорится в информации, опубликованной на сайте министерства финансов, кредит предоставлен по ставке 7,5% годовых.

Минфин уточняет, что согласовал предоставление муниципальной гарантии в середине ноября прошлого года.

В целом в 2018 году под согласованные министерством муниципальные гарантии в Украине было привлечено EUR57,95 млн и $10 млн.

МА "Запорожье" в 2017 году нарастил выручку на 20,3% – до 85,02 млн грн, а его чистая прибыль увеличилась на 22,8% – до 43,01 млн грн. Финпоказатели за 2018 год пока отсутствуют.

Согласно данным аэропорта, пассажиропоток в нем в минувшем году вырос на 15% – до 400,326 тыс., впервые за последние более чем 25 лет превысив отметку в 400 тыс. Из них на международных рейсах было обслужено 305,33 тыс. человек, на внутренних – 94,993 тыс.

В соответствии со статистикой "Украэроруха", в минувшем году количество взлетов/посадок в аэропорту "Запорожье" выросло на 10% – до 6396.

С середины декабря 2017 года в аэропорту началось строительство нового пассажирского терминала, завершение работ планируется на первое полугодие этого года с открытием его для пассажиров также в этом году.

Теги: #укргазбанк #запорожье #кредит #аэропорт
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