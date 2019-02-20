"Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку 57 троллейбусов Харькову за средства ЕБРР

Луцкий завод автокомпании "Богдан Моторс", входящий в корпорацию "Богдан", выиграл тендер на поставку 57 низкопольных 12-метровых троллейбусов для Харькова за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти на EUR11,5 млн, сообщил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

"Предложение "Богдан Моторс" признано наиболее выгодным. В контракт входит 57 троллейбусов, а также комплект запчастей, расходных материалов, комплект инструментов и оборудование для обслуживания троллейбусов, сопутствующие услуги",- сказал он агентству "Интерфакс Украина".

Пассажировместимость троллейбусов - 105 человек, они рассчитаны на перевозку пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Срок поставки троллейбусов – 42 недели с момента получения предоплаты. "Троллейбусы комплектуются двигателями производства харьковского "Завода "Электротяжмаш", с которым ранее было подписано соглашение. "Богдан Моторс" провел работу по импортозамещению, и на сегодня использует только европейские и украинские комплектующие",- подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщалось, тендер на закупку Харьковом троллейбусов ЕБРР объявил в октябре 2018 года. Ранее в сентябре ЕБРР и "Троллейбусное депо №2" (Харьков) подписали кредитное соглашение на закупку новых троллейбусов и закупку диагностического оборудования.

Корпорация "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).