IFC выделяет EUR12,5 млн на развитие транспорта Мариуполя

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка (ВБ), подписала кредитное соглашение о предоставлении финансирования в размере EUR12,5 млн на закупку 64 больших автобусов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно пресс-релизу, средства также направляются на реконструкцию городского автобусного депо, обновление ремонтного оборудования и развитие управления транспортной инфраструктурой города. Проект позволит увеличить пропускную способность общественного транспорта города и снизит выбросы углеводорода в атмосферу.

"С 2014 года децентрализация - один из ключевых приоритетов правительства, и мы уже передали муниципалитетам много финансовых ресурсов, а вместе с ними - и ответственности. Поэтому для нас чрезвычайно важно, чтобы международные партнеры поддержали этот подход финансовыми ресурсами. Инвестиции МФК в инфраструктуру Мариуполя, города, расположенного в 30 км от линии фронта – лучшее доказательство доверия наших партнеров к Украине. Мы надеемся, что финансирование муниципалитетов станет одним из важных направлений деятельности МФК в будущем, и были бы очень признательны, если бы МФК могла стать первой МФО, которая предоставляет такое финансирование в гривне, и Минфин готов поддержать эту идею ", - цитирует пресс-служба министерства замминистра финансов по вопросам евроинтеграции Юрия Гелетея.

Как ранее сообщалось со ссылкой на IFC, кредит составит 14% от прогнозируемой Мариуполем многосекторальной программы капиталовложений в размере $90 млн в 2019-2010 годах.

IFC, член Группы Всемирного банка является одним из ведущих международных инвесторов в частный сектор Украины: общий размер ее капиталовложений в долгосрочные проекты в различных секторах экономики Украины достиг более $ 3.2 млрд.