Rozetka планирует магазин на левобережье Киева, испытывает сложности из-за дефицита складов

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев), открывший уже пять магазинов на правом берегу Киева и три в Одессе, планирует открыть магазин и на левом берегу Днепра, а также развивать их сеть в других городах, сообщил основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Должно быть что-то еще на левом берегу. Но традиционно не озвучиваю, когда. В других городах тоже будут (новые магазины)", – сказал он в кулуарах ежегодной инвестиционной конференции "Драгон Капитал", прошедшей на минувшей неделе в Киеве.

"Но мы сейчас должны разобраться с тем, что у нас есть", – добавил В.Чечеткин.

По его словам, компанию не устраивает тот уровень качества, который сейчас предоставляется. "Мы хотим быть лучше и работаем над оптимизацией процессов, возникших с появлением этих восьми магазинов", – пояснил основатель.

Он также признал, что "Розетке", купившей в конце 2016 – начале 2017 года складской комплекс в Броварах на левом берегу Днепра, было бы целесообразно иметь складские мощности и на правом берегу, однако реализовать эту цель сложно.

"Украина достаточно быстро растет – это хорошо, но проблема в том, что за таким ростом инфраструктура не поспевает. Вакантность складов - ноль. Поэтому, если вы хотите склад на правом берегу, это означает, что вы должны найти (место), получить согласование, разрешение, построить… – это значительный временной лаг. Это приходится учитывать, поэтому не так просто развиваться с той скоростью, с которой хочешь", – отметил В.Чечеткин.

Комментируя процесс объединения "Розетки" и EVO, он сообщил, что этот процесс постепенно движется, однако пока рано озвучивать какие-то четкие планы.

"Мы хотим предоставить единую площадку для продавцов и покупателей – это, в принципе, самое главное в этой истории", – подчеркнул основатель "Розетки", не вдаваясь в детали.

Отвечая на вопрос о влиянии на рынок понижения порога безналоговых зарубежных почтовых отправлений с EUR150 до EUR100, В.Чечеткин напомнил, что эта норма начнет действовать с 1 июля. По его мнению, значительных изменений на рынок она не принесет, так как EUR100 – это достаточно высокий порог.

"А контрабандисты не почувствуют вообще, потому что им все равно: не платить налоги со EUR100 или со EUR150. Поэтому это плохая инициатива, которая ничего хорошего нам не принесет", – считает совладелец "Розетки".

Он добавил, что принятое парламентом одновременно решение отменить ограничение в "три посылки" (предполагалось, что любая полученная за один месяц четвертая и следующая посылки будет облагаться налогом – ИФ) – это хороший шаг, так как внедрение нормы "о трех посылках" привело бы к коллапсу на рынке, однако плохо то, что контрабандисты получили карт-бланш.

Как сообщалось, в апреле 2018 года В.Чечеткин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о том, что "Розетка" планирует развивать в городах-миллионниках собственную розничную сеть. На середину февраля 2019 года у компании открыто восемь розничных точек: три в Одессе и пять в Киеве.

В конце ноября-2018 маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании.

ООО "Розетка.УА" в 2017 году увеличила выручку на 24,5% – до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль выросла на 9,3% – до 8,91 млн грн. Данные за 2018 год пока отсутствуют.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-супермаркет.