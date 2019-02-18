Инициативы Минсоцполитики относительно ФЛП не изменят политику соблюдающих трудовой комплаенс компаний – юрист

Инициативы Министерства социальной политики относительно ограничения использования физлиц-предпринимателей (ФЛП) не изменят политику компаний, соблюдающих трудовой комплаенс, считает юрист KPMG Law Ukraine Юлия Подлесная.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" юрист отметила, что представленный Минсоцполитики законопроект призван на законодательном уровне четко установить критерии разграничения гражданско-правовых и трудовых отношений.

"На сегодня привлечения ФЛП является весьма распространенной практикой для компаний, которым нужно время от времени получить определенные работы или услуги от независимых подрядчиков", - сказала она.

При этом, по словам Ю.Подлесной, согласно действующему законодательству, отделение гражданско-правовых отношений от трудовых зависит, прежде всего, от характера выполняемых работ или предоставляемых услуг. В частности, и Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда), и соответствующие суды анализируют, гражданские договоры и определяют, передается ли заказчику конкретный и индивидуально определенный результат или для заказчика решающее значение имеет сам процесс труда.

"В случае принятия предложенных Минсоцполитики изменений в законодательство данный алгоритм разграничения отношений изменится: Кодексом законов о труде будет установлен четкий перечень условий, наличие которых может свидетельствовать о наличии трудовых правоотношений", - пояснила юрист.

В частности, по ее словам, законодательная инициатива предусматривает, что будет установлено семь возможных признаков трудовых отношений, которые могут свидетельствовать о не оформлении работника по трудовому договору. При этом в случае выявления при проверке Гоструда трех или более из них на предприятие может быть наложен штраф за не оформление работника.

Юрист отметила, что большинство таких признаков уже применяет Гоструда в своей практике. Речь идет о выполнении работ или предоставлении услуг по определенной профессии или квалификации, сходство работ и услуг с теми, что выполняют штатные работники компании, их выполнение под контролем заказчика или с соблюдением правил внутреннего распорядка и установлением рабочего времени.

"Перечисленные признаки хорошо известны большинству компаний, которые ответственно относятся к трудовому комплаенсу, поэтому вряд ли им придется кардинально менять структуру сотрудничества с ФЛПами", - сказала Ю.Подлесная.

Вместе с тем, по словам юриста, законопроект добавляет и новые основания для признания отношений трудовыми. В частности, такими основаниями являются периодичность выплаты вознаграждения, случаи, когда такое вознаграждение составляет более 75% дохода ФЛП в течение шести месяцев, а также выполнение работ или предоставление услуг с использованием материалов или оборудования заказчика.

"Таким образом, установление четких и прозрачных критериев, бесспорно, является положительной тенденцией трудового законодательства. В случае принятия законопроекта компаниям, привлекающим независимых подрядчиков, придется критически оценить характер функций, которые выполняют ФЛПы, и принять решение о наиболее целесообразной форме дальнейшего сотрудничества с такими подрядчиками именно с точки зрения трудового комплаенса", - считает юрист.

Как сообщалось, Минсоцполитики Украины обнародовало законопроект, которым предлагает жестко ограничить использование физлиц-частных предпринимателей вместо найма на работу.