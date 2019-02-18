Гослесагентство планирует запустить пилотный e-реестр лесорубочных билетов в марте

Государственное агентство лесных ресурсов (Гослесагентство) Украины планирует в марте запустить пилотный проект электронного реестра лесорубочных билетов, сообщил генеральный директор Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра (ЛИАЦ) Гослесагентства Виктор Мельниченко.

"Данное программное решение позволит контролировать лесорубочные билеты, выданные на использование определенного объема сырья. Пока это будет пилотный проект, а в дальнейшем, чтобы привлечь всех лесопользователей вне зависимости от подчинения, нужно внести соответствующие изменения в нормативную базу", - объяснил В.Мельниченко.

По его данным, ЛИАЦ начал разработку e-реестра лесорубочных билетов в декабре-2018. Реестр позволит контролировать годовой объем заготавливаемой древесины. Директор ЛИАЦ напомнил, что осенью 2018 года Верховная Рада приняла закон №5495 о сохранении лесов, который ограничивает годовой объем заготовки до 25 млн куб. м.

По информации В.Мельниченко, реестр будет также вести учет документов, которые были основанием для лесорубочного билета.

Лесорубочный билет – разрешение на заготовку древесины, которое содержит информацию о месте и объеме заготовки. Данный документ выдают областные управления лесного и охотничьего хозяйства при Гослесагентстве.

Общая площадь лесных участков Украины составляет почти 10,4 млн га, лесистость Украины составляет 15,9%. В подчинении Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов (73% лесного фонда Украины).