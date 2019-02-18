Экономика

14:12 18.02.2019

Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось

2 мин читать
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось

Нефтяная отрасль недооценивает влияние изменившихся потребительских настроений на свой бизнес: борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем было принято считать, пишет Financial Times.

Кафе и рестораны отказываются от пластиковых соломинок, магазины - от одноразовых пакетов, во многих странах принимаются законы об ограничении одноразовой упаковки в самых разных сферах. Рано ли поздно эти изменения окажут воздействие и на нефтегазовые компании.

Сейчас более половины мирового спроса на нефть обеспечивает транспорт. На долю нефтехимии приходится всего 15% потребления нефти, однако Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что к 2040 году эта доля достигнет 50%. Нефтехимические предприятия останутся главным источником спроса на нефть, рост в котором будет ускоряться, а не замедляться, как в других сегментах.

Однако некоторые эксперты считают ошибочным допущение, что в следующие два десятилетия спрос на пластмассы и изделия из них будет расти существенно быстрее мировой экономики, как это было в последние десятилетия.

Прогнозы МЭА и других компаний и организаций исходят из стабильно высокого потребления пластмасс - с ростом в среднем на 3% в год в 2017-2040 годах. Для этого сегодняшние развивающиеся рынки должны сохранить существующие модели потребления. Кроме того, должны реализоваться ожидания, что "невидимый пластик" (компоненты цифровой инфраструктуры, смартфонов и других электронных устройств) станет новым незаменимым источником спроса.

Однако сейчас 45% всего изготавливаемого в мире пластика идет на упаковочные материалы, тогда как на электронику - лишь 7%. Снижение использования пластиковых пакетов и ряда других видов пластика может замедлить рост его общего потребления вдвое в ближайшие два десятилетия, тем самым ослабляя перспективы спроса на нефть.

Теги: #нефтехимия #нефть #пластик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:18 18.02.2019
Нефть продолжает подъем после активного роста на прошлой неделе

Нефть продолжает подъем после активного роста на прошлой неделе

18:16 15.02.2019
Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе

Цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю в плюсе

09:49 15.02.2019
Нефтяной рынок растет, Brent поднялась выше $65 впервые с ноября

Нефтяной рынок растет, Brent поднялась выше $65 впервые с ноября

18:19 14.02.2019
Нефть Brent замедлила рост, WTI перешла к снижению из-за данных США, переговоров с Китаем

Нефть Brent замедлила рост, WTI перешла к снижению из-за данных США, переговоров с Китаем

18:33 11.02.2019
Цены на нефть падают, Brent подешевела до $61,28 за баррель

Цены на нефть падают, Brent подешевела до $61,28 за баррель

09:58 11.02.2019
Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $61,5 за баррель

Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $61,5 за баррель

18:22 06.02.2019
Цены на нефть растут после данных о запасах в США, Brent на уровне $62,43 за баррель

Цены на нефть растут после данных о запасах в США, Brent на уровне $62,43 за баррель

09:24 06.02.2019
Нефть стабильна после снижения накануне, Brent торгуется у $62 за баррель

Нефть стабильна после снижения накануне, Brent торгуется у $62 за баррель

11:38 05.02.2019
Запасы углеводородов Ирана оцениваются в 160 млрд баррелей

Запасы углеводородов Ирана оцениваются в 160 млрд баррелей

11:28 05.02.2019
Украина в январе увеличила транзит нефти в Европу на 5%

Украина в январе увеличила транзит нефти в Европу на 5%

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

ФГВФЛ заявляет о неправомерном выводе активов на 4,5 млрд грн

"Укрпошта" запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

Правительство Украины утвердило ГОЗ на 2019г

МЭРТ оперативно оценил рост ВВП Украины в 2018 г. в 3,2% - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Гослесагентство планирует запустить пилотный e-реестр лесорубочных билетов в марте

Украина представляет на международной оборонной IDEX-2019 в ОАЭ с премьерным показом новые ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов

Стоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%

Минсоцполитики предлагает жестко ограничить использование ФОП

Турецкая Emsolt строит СЭС мощностью 11 МВт в Хмельницкой области и планирует расширить проект

Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 40%

Экс-владелец банка "ВиЭйБи" Бахматюк считает пирровой победу НБУ по делу ЛВЗ в Ивано-Франковске

Меркель не видит причин для отказа от закупок российского газа, подчеркивает стремление сохранить газовый транзит через Украину

Фондовые индексы Европы выросли в пятницу и завершили неделю рекордным ростом в этом году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА