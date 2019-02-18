Экономика

13:45 18.02.2019

Украина представляет на международной оборонной IDEX-2019 в ОАЭ с премьерным показом новые ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

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Украина представляет на международной оборонной IDEX-2019 в ОАЭ с премьерным показом новые ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

Украина презентует на 14-й международной оборонной выставке IDEX-2019, проходящей 17-21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), новое ракетное вооружение: потенциальным заказчикам ближневосточного региона впервые представлены новый  наземный противокорабельный  ракетный  комплекс (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км и  высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ольха" калибра 300 мм и  дальностью  до 120 км.

Согласно сообщению пресс-службы ГП "Спецтехноэкспорт", новые разработки известного на мировом рынке ведущего украинского разработчика высокоточного  вооружения широкого спектра  ГККБ  "Луч", уже вызвали повышенный  интерес на региональном  оружейном рынке.

"К "Нептуну" и "Ольхе" уже длительное время проявляют интерес ряд стран Ближнего Востока", - отмечают в "Спецтехноэкспорте", добавляя: "Проведение успешных огневых испытаний обеих ракет в течение 2018 года, создало предпосылки для достижения конкретных договоренностей с потенциальными иностранными заказчиками".

Госпрограмма создания ПКР "Нептун" дальностью до 300 км отнесена к ключевым приоритетам национального ОПК. Первым этапом госпрограммы, реализуемой в  рамках внутриукраинской оборонной промкооперации, выступает создание наземного  противокорабельного комплекса, в последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии. Госиспытания береговового противокорабельного комплекса с КР "Нептун" намечены  на первое полугодие  2019 года. Новая РСЗО " Ольха" принята на вооружение  ВСУ  в 2018 году, поставки серийных  ракетных комлексов  намечены на середину 2019 года.

По данным пресс-службы госконцерна "Укроборонпром",  помимо новинок, потенциальные  заказчики-посетители украинской экспозиции на IDEX-2019 также смогут ознакомиться с отвечающей стандартам НАТО модернизированной версией БТР 4-БТР-4МВ1, перспективной украинской беспилотной техникой, и в частности, БПЛА "Sparrow LE" и ББТР "Фантом-2", мобильным радиолокационным комплексом охраны периметра "Харза", ПТРК "Корсар" и "Стугна", КАЗ "Заслон".

Украинскую делегацию на выставке возглавляет первый замсекретаря СНБО, глава  межведомственной комиссии  по ВТС  при СНБО Олег Гладковский.

По данным пресс-службы, в первый день работы IDEX-2019 украинская делегация  провела переговоры по вопросам развития ВТС с официальными представителями ОАЭ, Анголы, Азербайджана, Бангладеш, а также ряда зарубежных оборонных компаний.

Международная оборонная IDEX - одна из ведущих региональных международных выставок вооружений на Ближнем востоке, проводится раз в два  года под патронатом президента ОАЭ и Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна при поддержке ВС ОАЭ. ПО данным организаторов выставки, в работе IDEX-2019 принимают участие порядка 900  оборонных компаний  во всего мира

ОАЭ рассматривается в числе перспективных партнеров Украины по ВТС на Ближнем Востоке. В 2017 году  "Укроборонпром" открыл в ОАЭ свое представительство. По данным  госконцерна, сегодня украинская сторона отрабатывает планы расширения партнерства, в том числе, с арабскими оборонными IGG, EDIC, Trust.

Теги: #оаэ #опк #ракеты #спецтехноэкспорт
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