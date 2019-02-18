Украина представляет на международной оборонной IDEX-2019 в ОАЭ с премьерным показом новые ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

Украина презентует на 14-й международной оборонной выставке IDEX-2019, проходящей 17-21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), новое ракетное вооружение: потенциальным заказчикам ближневосточного региона впервые представлены новый наземный противокорабельный ракетный комплекс (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км и высокоточная реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ольха" калибра 300 мм и дальностью до 120 км.

Согласно сообщению пресс-службы ГП "Спецтехноэкспорт", новые разработки известного на мировом рынке ведущего украинского разработчика высокоточного вооружения широкого спектра ГККБ "Луч", уже вызвали повышенный интерес на региональном оружейном рынке.

"К "Нептуну" и "Ольхе" уже длительное время проявляют интерес ряд стран Ближнего Востока", - отмечают в "Спецтехноэкспорте", добавляя: "Проведение успешных огневых испытаний обеих ракет в течение 2018 года, создало предпосылки для достижения конкретных договоренностей с потенциальными иностранными заказчиками".

Госпрограмма создания ПКР "Нептун" дальностью до 300 км отнесена к ключевым приоритетам национального ОПК. Первым этапом госпрограммы, реализуемой в рамках внутриукраинской оборонной промкооперации, выступает создание наземного противокорабельного комплекса, в последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии. Госиспытания береговового противокорабельного комплекса с КР "Нептун" намечены на первое полугодие 2019 года. Новая РСЗО " Ольха" принята на вооружение ВСУ в 2018 году, поставки серийных ракетных комлексов намечены на середину 2019 года.

По данным пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", помимо новинок, потенциальные заказчики-посетители украинской экспозиции на IDEX-2019 также смогут ознакомиться с отвечающей стандартам НАТО модернизированной версией БТР 4-БТР-4МВ1, перспективной украинской беспилотной техникой, и в частности, БПЛА "Sparrow LE" и ББТР "Фантом-2", мобильным радиолокационным комплексом охраны периметра "Харза", ПТРК "Корсар" и "Стугна", КАЗ "Заслон".

Украинскую делегацию на выставке возглавляет первый замсекретаря СНБО, глава межведомственной комиссии по ВТС при СНБО Олег Гладковский.

По данным пресс-службы, в первый день работы IDEX-2019 украинская делегация провела переговоры по вопросам развития ВТС с официальными представителями ОАЭ, Анголы, Азербайджана, Бангладеш, а также ряда зарубежных оборонных компаний.

Международная оборонная IDEX - одна из ведущих региональных международных выставок вооружений на Ближнем востоке, проводится раз в два года под патронатом президента ОАЭ и Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Шейха Халифа бин Заида Аль Нахайяна при поддержке ВС ОАЭ. ПО данным организаторов выставки, в работе IDEX-2019 принимают участие порядка 900 оборонных компаний во всего мира

ОАЭ рассматривается в числе перспективных партнеров Украины по ВТС на Ближнем Востоке. В 2017 году "Укроборонпром" открыл в ОАЭ свое представительство. По данным госконцерна, сегодня украинская сторона отрабатывает планы расширения партнерства, в том числе, с арабскими оборонными IGG, EDIC, Trust.