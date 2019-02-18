НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получила разрешение Государственной регуляторной службы (ГРС) на проверку операторов газораспределительных систем из-за доначислений, основанных на приведении объемов потребленного газа к стандартным условиям, сообщила глав регулятора Оксана Кривенко на своей странице в соцсети Facebook.

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"Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Ожидаем официальные документы. Рассчитываем начать проверку уже в марте", – написала она.