Экономика

13:05 18.02.2019

Стоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%

2 мин читать
Стоимость отопления для киевлян в январе в среднем увеличилась на 40%

Счета за централизованное отопление, полученные киевлянами за январь 2019 года, в среднем выросли на 40%, в некоторых случаях рост достиг 60%, сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго".

Комментируя значительное изменение стоимости теплоэнергии, в ведомстве отметили, что помимо повышения тарифов (на 22%) на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения, которое вступило в силу с 1 января 2019 года, на него также повлияла низкая среднемесячная температура.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

"Температура в январе была на 2 градуса ниже (-4,5 градуса) чем среднемесячная температура в декабре прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объем потребления теплоэнергии, для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление", – цитирует пресс-служба КП слова директора СП "Энергосбыт" Константина Лопатина.

Он подчеркнул, что начисление оплаты за отопление потребителям, проживающим в домах, где установлен счетчик тепэнергии, осуществляется пропорционально площади каждого отдельного помещения в жилом доме. В то же время в домах, где по каким-либо причинам счетчик находится в нерабочем состоянии, начисление осуществляется в соответствии с фактическими объемами потребления за прошлый отопительный сезон. В домах, где отсутствуют узлы учета, оплату рассчитывают в соответствии с нормами потребления.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 22,9% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

В соответствии с этим Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в декабре прошлого года утвердила повышение тарифов 26 производителей теплоэнергии (ТКЭ) на отопление для населения и таким образом привела их в соответствие с повышенной правительством с 1 ноября ценой на газ.

Пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ был одним из обязательных условий Международного валютного фонда (МВФ) для вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ.

Теги: #киев #киевтеплоэнерго #отопление #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 18.02.2019
Еще две станции метро закрыты из-за сообщения о якобы минировании – "Золотые ворота" и "Театральная"

Еще две станции метро закрыты из-за сообщения о якобы минировании – "Золотые ворота" и "Театральная"

13:02 18.02.2019
На "Майдане Независимости" и "Крещатике" взрывоопасных предметов не обнаружено

На "Майдане Независимости" и "Крещатике" взрывоопасных предметов не обнаружено

12:16 18.02.2019
Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрыты из-за проверки сообщения о минировании

Станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" закрыты из-за проверки сообщения о минировании

21:48 17.02.2019
В ночь на понедельник ограничат движение на Южном мосту

В ночь на понедельник ограничат движение на Южном мосту

09:22 17.02.2019
Утром в воскресенье в Киеве туман, видимость 200-500 м

Утром в воскресенье в Киеве туман, видимость 200-500 м

03:13 17.02.2019
Площадь Победы в Киеве оборудовали дорожными вехами ограничивающими парковку

Площадь Победы в Киеве оборудовали дорожными вехами ограничивающими парковку

23:11 16.02.2019
В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

В Киеве в ночь на воскресенье закроют движение транспорта на мосту Патона

21:29 16.02.2019
В ДТП авто на еврономерах в Киеве пострадало три человека

В ДТП авто на еврономерах в Киеве пострадало три человека

08:32 16.02.2019
16 февраля в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица - КГГА

16 февраля в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица - КГГА

15:36 15.02.2019
В Киеве открылся избирательный штаб кандидата в президенты Украины Порошенко

В Киеве открылся избирательный штаб кандидата в президенты Украины Порошенко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство вернуло предыдущие соцнормативы потребления газа для расчета субсидий

ФГВФЛ заявляет о неправомерном выводе активов на 4,5 млрд грн

"Укрпошта" запускает пилотный проект по доставке монетизированных субсидий

Правительство Украины утвердило ГОЗ на 2019г

МЭРТ оперативно оценил рост ВВП Украины в 2018 г. в 3,2% - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина представляет на международной оборонной IDEX-2019 в ОАЭ с премьерным показом новые ПКР "Нептун" и РСЗО "Ольха"

НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов

Минсоцполитики предлагает жестко ограничить использование ФОП

Турецкая Emsolt строит СЭС мощностью 11 МВт в Хмельницкой области и планирует расширить проект

Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 40%

Экс-владелец банка "ВиЭйБи" Бахматюк считает пирровой победу НБУ по делу ЛВЗ в Ивано-Франковске

Меркель не видит причин для отказа от закупок российского газа, подчеркивает стремление сохранить газовый транзит через Украину

Фондовые индексы Европы выросли в пятницу и завершили неделю рекордным ростом в этом году

Нефть продолжает подъем после активного роста на прошлой неделе

С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА