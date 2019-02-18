Экономика

10:21 18.02.2019

Экс-владелец банка "ВиЭйБи" Бахматюк считает пирровой победу НБУ по делу ЛВЗ в Ивано-Франковске

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Экс-владелец банка "ВиЭйБи" Бахматюк считает пирровой победу НБУ по делу ЛВЗ в Ивано-Франковске

Решение суда о продаже на публичных торгах ликеро-водочного завода в Ивано-Франковске по иску Национального банка к ООО "Станиславская торговая компания" является пирровой победой, так как отказ центробанка от предложений о реструктуризации долга привел к остановке и обесцениванию этого предприятия, считает экс-владелец банка "ВиЭйБи" Олег Бахматюк.

"Хочу поздравить Нацбанк с очередной пирровой победой: на предприятии, которое давало работу 720 людям, приносило по 400 млн грн выручки и 150 млн грн налогов ежегодно теперь осталось 5 сторожей", – сказал бизнесмен, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" агентству "Интерфакс-Украина", комментируя судебное решение.

По его словам, с момента запуска предприятия в 2006 году в него было инвестировано $42 млн.

"Мы неоднократно предлагали: давайте сядем и создадим рабочую конструкцию, чтобы сохранить завод и дать возможность обслуживать долг. Но нормальная логика тут не работает: никто не хочет брать на себя ответственность, легче уничтожить предприятие и продать потом за 5% от стоимости на "Прозорро", – заявил О.Бахматюк.

Хозяйственный суд Киева 11 февраля решил обратить взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору, заключенному между НБУ и подконтрольной О.Бахматюку "Станиславской торговой компанией" на цех по производству ликероводочных изделий в Ивано-Франковске по ул. Промышленная, 29. Целью является частичное погашение задолженности по выданному кредиту Нацбанком банку в октябре 2014 года кредиту на 1,224 млрд грн.

Помимо того осенью 2018 года Нацбанк в ряде судов добился обращения взыскания на имущественные комплексы ООО "Птицефабрика Киевская" в Броварском р-не под Киевом, Млиевской птицефабрики в Черкасской области и Желтоводского мясопродкомбината в Днепропетровской области. А Хозяйственный суд Ивано-Франковской области по иску переданного Фонду гарантирования вкладов физлиц банка "ВиЭйБи" решил обратить взыскание на целостный имущественный комплекс Ивано-Франковского мясокомбината из холдинга "Укрлендфарминг".

Комментируя эти судебные решения, О.Бахматюк отметил, что они привели к таким же последствиям. В, в частности, на Ивано-Франковском мясокомбинате из 300 сотрудников осталось 10 сторожей, а остальные "поехали в Польшу". По его словам, под угрозой закрытия из-за инициированных Нацбанком судебных споров находятся до 10 птицефабрик с примерно 4 тыс. работникам.

"Я не идеализирую себя, но такого отсутствия логики, как в действиях Нацбанка, я еще не встречал. Ведь кто выиграл? – Давайте сядем, договоримся и найдем конструктивную модель, чтобы вместо 3-5% вы получили 30-50%" – заявляет бизнесмен.

Он утверждает, что остановка предприятий сразу обесценивает их примерно вдвое, а разрыв логистических цепочек в поставке сырья и готовой продукции, который обеспечивали им агрохолдинги, снижает эту цену еще более существенно.

О.Бахматюк отметил, что после более года сложной работы с привлечением Ernst&Young и других независимых посредников подобный сценарий сработал с Ощадбанком, с которым "Укрлендфарминг" и "Авангард" договорились о реструктуризации долга на 4,4 млрд грн в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".

"Но в Нацбанке эту логику не хотят слышать. Априори я отнесен к врагам. На каждое обращение о возмождных вариантах реструктуризации мы получаем еще больше агрессии. Избран путь ничего не делать, и заниматься охотой на ведьм", – считает экс-владелец банков "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива". По его словам, НБУ ссылается на то, что закон не позволяет найти формализованный подход к таким предложениям.

Говоря о переговорах с внешними кредиторами, О.Бахматюк сказал, что они "тоже замучились из-за этой нерешаемой ситуации", но более конструктивны. "Со многими мы нашли общий язык, хотя некоторые радикализировались, так как такая подвешенная ситуация длится уже четвертый год", – пояснил владелец "Укрлеэндфарминга" и "Авангарда", напомнив, что за это время кредиторам было выплачено $470 млн.

Как сообщалось, НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ВиЭйБи Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива". Затем Нацбанк подал на О.Бахматюка в суд пять исков о взыскании задолженности по персональному договору поручительства по обязательствам этих кредитных учреждений, суммарно задолжавших НБУ по рефинансированию 10,9 млрд грн.

В свою очередь, О.Бахматюк возложил ответственность за ухудшение ситуации в банках на НБУ и заявил о готовности к компромиссу с Нацбанком по вопросу поручительств, предложив мировое соглашение с рассрочкой на семь лет с возможностью увеличить залог перед Нацбанком.

"Укрлеэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, молока и мяса, производством яиц и яичных продуктов.

Земельный банк "Укрлендфарминг" - 570 тыс га, в структуру холдинга входит элеваторная сеть общей мощностью 2,6 млн тонн одновременного хранения зерна, фермы по выращиванию КРС, 19 мясоперерабатывающих комбинатов. В структуре агрохолдинга "Авангард" - 19 птицефабрик, фермы по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, 6 комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц.

Теги: #укрлендфарминг #нбу #авангард #нацбанк #бахматюк #иск
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