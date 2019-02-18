Меркель не видит причин для отказа от закупок российского газа, подчеркивает стремление сохранить газовый транзит через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит причин для отказа от закупок российского газа, считает, что зависимость от российского газа, о которой говорят критики строительства газопровода Nord Stream 2 - это плохо, но CCCР поставлял газ и во время холодной войны, причем поставки шли регулярно.

По ее словам, Германия постоянно подчеркивает стремление сохранить газовый транзит через Украину, несмотря на постройку нового газопровода по дну Балтийского моря. Тем не менее, считает политик, российский газ остается российским газом вне зависимости от того, каким маршрутом он поступает в ЕС - через Украину или Балтику.

"Это значит, что вопрос, насколько мы зависим от российского газа, не может быть решен вопросом, через какую трубу он поступает. И тут я скажу: никто не хочет быть односторонне зависимым от России. Но во время холодной войны мы получали газ - я все равно сидела в ГДР и так или иначе получала российский газ - но и в ФРГ - русский газ поставлялся в полном объеме", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

По словам канцлера, тогда газ из СССР "поставлялся в полном объеме", и она не понимает, чем ситуация теперь стала хуже, причем настолько, что нужно отказываться от партнерства с РФ в этой сфере.

Она также подчеркнула, что Украина должна остаться транзитным государством.

"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также для меня остаются очень важными", - сказала она.

А.Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.

"Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией", - пояснила канцлер Германии.